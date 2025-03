Ο Κιρ Στάρμερ, λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής στο Λονδίνο για την Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ουκρανία θα συντάξουν ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός για να το παρουσιάσουν στις ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο Στάρμερ λέει ότι το σχέδιο προέκυψε μετά από συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των τεσσάρων χωρών, που ακολούθησαν του καβγά του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε στο BBC ότι πιστεύει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι θα χρειαστούν αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για να τη διατηρήσει. «Πάντα ήμουν ξεκάθαρος ότι θα χρειαστούμε την αμερικανική κάλυψη, διότι δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις (για ειρήνη) χωρίς αυτή» εκτίμησε.

Στη συνέντευξή του ο Στάρμερ απαρίθμησε τα τρία πράγματα που πιστεύει ότι απαιτούνται για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία:

«Και τα τρία» πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθούν την ειρήνη» δήλωσε. «Δεν μπορείς να έχεις μια συμφωνία που καταρρέει και αυτό είναι που ανησυχεί τον Ζελένσκι», είπε, πριν προσθέσει ότι ο Ζελένσκι «δικαίως ανησυχεί» ότι μια προτεινόμενη συμφωνία «πρέπει να κρατήσει».

Ερωτηθείς σχετικά με το ποια θα είναι η «γραμμή» στο έδαφος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Στάρμερ αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας μόνο: «Αυτό είναι προφανώς ένα θέμα προς συζήτηση».

Η Βρετανία φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων ηγετών σήμερα για να ενισχύσει την υποστήριξη στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, που άφησε πολλούς αβέβαιους για το πού στέκονται οι άλλοτε πιστοί σύμμαχοι.

Η συνάντηση στο Λονδίνο έχει τώρα μεγαλύτερη σημασία για την υπεράσπιση του πολεμικά κατεστραμμένου συμμάχου και την ενίσχυση των αμυνών της ηπείρου.

Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν ηγέτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Τουρκία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Τσεχία και τη Ρουμανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και οι προέδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αγκάλιασε τον Ζελένσκι κατά την άφιξή του στο Λονδίνο το Σάββατο, λέγοντας ότι είναι αποφασισμένος να βρει έναν τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Action, not just words.

Britain stands with Ukraine, today and always 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/pDFRjKQYH6

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2025