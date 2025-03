«Δεν μπορώ να αλλάξω τη θέση της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία. Οι Ρώσοι μας σκοτώνουν. Η Ρωσία είναι ο εχθρός μας και αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μία μέρα μετά την πρωτοφανή λογομαχία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ισχυροί στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Η ειρήνη μπορεί να έρθει μόνο όταν γνωρίζουμε ότι έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας, όταν ο στρατός μας είναι δυνατός και όταν οι σύμμαχοί μας είναι στο πλευρό μας» αναφέρει, μεταξύ άλλων σ ο Ζελένσκι.

Απαντώντας, επίσης, στην κριτική Τραμπ για το αν θέλει ειρήνη, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχίζει γράφοντας «θέλουμε ειρήνη. Γι’ αυτό ήρθα στις ΗΠΑ και επισκέφθηκα τον πρόεδρο Τραμπ. Η συμφωνία για τα ορυκτά είναι απλά το πρώτο βήμα προς τις εγγυήσεις ασφαλείας και μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη. Η κατάστασή μας είναι δύσκολη αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε να πολεμάμε και να μην έχουμε εγγυήσεις ότι ο Πούτιν δεν θα επιστρέψει την επόμενη ημέρα».

I cannot change Ukraine’s position on Russia. The Russians are killing us. Russia is the enemy, and that’s the reality we face. Ukraine wants peace, but it must be a just and lasting peace. For that, we need to be strong at the negotiation table. Peace can only come when we know…

