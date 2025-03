Κρίσιμη Σύνοδος θα διεξαχθεί σήμερα (2/3) για την Ουκρανία στο Λονδίνο μετά την επεισοδιακή συνάντηση που είχαν την Παρασκευή στο Οβάλ γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη Σύνοδο θα συζητηθούν οι νέες εγγυήσεις ασφαλείας της Ευρώπης, μπροστά στον φόβο απεμπλοκής της Ουάσινγκτον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε χθες στο Λονδίνο θερμή συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε για την «απόλυτη αποφασιστικότητα» της Βρετανίας να στηρίξει το Κίεβο έναντι της ρωσικής εισβολής. Μάλιστα, όταν ο Ζελένσκι έφτασε στη Ντάουνινγκ Στριτ χειροκροτήθηκε από δεκάδες συγκεντρωμένους.

Στάρμερ και Ζελένσκι υπέγραψαν συμφωνία για δάνειο ύψους 2,26 δισεκ. λιρών (περίπου 2,74 δισεκ. ευρώ) προκειμένου να υποστηριχθούν οι αμυντικές ικανότητες της Ουκρανίας. Το δάνειο θα αποπληρωθεί μέσω των κερδών από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή όπλων στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram στην οποία δήλωσε «ευγνώμων προς την κυβέρνηση και τον λαό της Βρετανίας».

London. A meaningful and warm meeting with Prime Minister @Keir_Starmer.

During our talks, we discussed the challenges facing Ukraine and all of Europe, coordination with partners, concrete steps to strengthen Ukraine’s position, and ending the war with a just peace, along with… pic.twitter.com/IAwcPgbhYW

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025