Σε αποτυχία οδηγήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είναι έτοιμος για ειρήνη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών στο Οβάλ Γραφείο.

«Αποφάσισα ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για Ειρήνη αν εμπλακεί η Αμερική, γιατί εκείνος πιστεύει ότι η εμπλοκή μας του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω πλεονέκτημα, θέλω ΕΙΡΗΝΗ. Δεν σεβάστηκε τις ΗΠΑ στο προσφιλές Οβάλ Γραφείο. Μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για Ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Η κοινή συνέντευξη Τύπου που αναμενόταν να γίνει στον Λευκό Οίκο μεταξύ των δύο ηγετών ακυρώθηκε και ο Ζελένσκι αποχώρησε από το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας μετά την πρωτοφανή σε ένταση συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο.

Θα ήταν μια τυπική συνάντηση υποδοχής ξένου ηγέτη στον Λευκό Οίκο, βάσει πρωτοκόλλου.

Σήμερα, σε μια πρωτόγνωρη σκηνή για την ιστορία των συναντήσεων ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκρούστηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια συζήτηση, γεμάτη ένταση, φωνές, σε ένα Οβάλ Γραφείο γεμάτο θυμό.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο πριν από μια εκδήλωση στην οποία αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στη βιομηχανία ορυκτών της Ουκρανίας. Όμως ο Ζελένσκι αμφισβήτησε ανοιχτά τον Τραμπ για την πιο ήπια προσέγγισή του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ουκρανό πρόεδρο επίσης να αντικρούει ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ουκρανικές πόλεις έχουν μετατραπεί σε ερείπια μετά από τρία χρόνια πολέμου.

Κάτι που όπως φάνηκε εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε στον Ουκρανό ομόλογό του να συνάψει μια συμφωνία «ή θα σας παρατήσουμε».

«Παίζεις με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Παίζεις με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο (…) και αυτό που κάνεις είναι πολύ ασεβές προς τη χώρα, αυτή τη χώρα», είπε ο πολύ θυμωμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» να διαπραγματευτεί με τον Ουκρανό ομόλογό του και του είπε επιδεικτικά να έχει «ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ.

Από δίπλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς παρενέβη και αυτός κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι «δεν σέβεται» τους Αμερικανούς. Όλα αυτά, μπροστά στις κάμερες, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

This is utterly repulsive!

Trump and Vance just tried to humiliate Zelensky live on American TV, smugly demanding gratitude while openly mocking him like playground bullies counting favors. My respect for Zelensky—and my embarrassment as an American—just surged off the charts.… pic.twitter.com/0C4d03PDmi

