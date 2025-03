Λίγες ώρες μετά τα φραστικά επεισόδια Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνικές συνομιλίες με σειρά ηγετών, μεταξύ των οποίων τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν ανακοινώθηκαν ωστόσο είναι σαφές ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση και στις συζήτησεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Ο Μακρόν επικοινώνησε επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Οι συζητήσεις ήταν μέρος των προετοιμασιών της συνόδου Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου που θα γίνει αύριο Κυριακή στο Λονδίνο, καθώς και της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ στις 6 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Με εξαίρεση τον Βίκτορ Όρμπαν που απειλεί να μπλοκάρει την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για το Ουκρανικό, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες εξέφρασαν μαζικά την στήριξη της στην Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η στήριξη αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και από όσα διαδραματίστηκαν νωρίτερα στην Ντάουνινγκ Στριτ με την θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Βρετανός πρωθυπουργός στον Ουκρανό πρόεδρο.

Μετά την επεισοδιακή επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στο Λονδίνο και κατευθύνθηκε στην Ντάουνιγκ Στριτ όπου έχει συζητήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, που θα συνεδριάσουν αύριο Κυριακή στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από τους Βρετανούς δημοσιογράφους για την επεισοδιακή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τις σχέσεις της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ στις οποίες όμως απέφυγε να απαντήσει.

Ο Κιρ Στάρμερ υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο με μια θερμή αγκαλιά . Όπως μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο Στάρμερ είπε στον Ζελένσκι ότι «έχετε την πλήρη στήριξη της Βρετανίας και θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί».

«Υπολογίζουμε στη στήριξή σας» απάντησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στη Βρετανία.

O Βρετανός πρωθυπουργός στον σύντομο διάλογο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες πρόσθεσε: «Ελπίζω να ακούσατε ορισμένες από τις επευφημίες από όσους ήταν έξω.

Αυτοί είναι άνθρωποι της Βρετανίας που ήρθαν να δείξουν πόσο σας στηρίζουν, πόσο στηρίζουν την Ουκρανία και την απόλυτη αποφασιστικότητά μας να είμαστε στο πλευρό σας- απόφαση χωρίς όρους- και να επιτύχετε αυτό που και οι δύο θέλουμε, μια διαρκή ειρήνη. Μια διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία βασισμένη στην εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της χώρας που είναι πολύ σημαντική για την Ουκρανία, την Ευρώπη και τη Βρετανία».

Ο Ζελένσκι εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου για την υποστήριξή τους από την έναρξη του πολέμου.

The Ukrainian President appeared touched as Starmer pointed out cheers from the crowds gathered outside as the president’s motorcade approached Downing Street.

Latest: https://t.co/2cdVwgzEGC pic.twitter.com/wZQZ0X6JKh

— Sky News (@SkyNews) March 1, 2025