Την πολιτική βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας επιβεβαίωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κατά την τελετή υπογραφής Συμφωνίας και Μνημονίου Συναντίληψης στο Κάιρο. Οι συμφωνίες υπεγράφησαν στο περιθώριο της ενεργειακής έκθεσης EGYPES 2025, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Ο κ.Χριστοδουλίδης, κατά την ομιλία του, χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Κύπρου – Αιγύπτου. «Οι συμφωνίες αυτές αλλάζουν τα δεδομένα όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την Ευρώπη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Κύπρος και η Αίγυπτος ανοίγουν νέο δρόμο, αποδεικνύοντας πως είναι αξιόπιστοι και προβλέψιμοι εταίροι».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Σίσι καλωσόρισε θερμά τον Κύπριο ομόλογό του, επισημαίνοντας την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας προς όφελος των δύο λαών αναφέρει ο Φιλελεύθερος.

The signing of the 2 agreements are pivotal for our strategic partnership. They are game changers for the region and beyond. At these challenging times, 🇨🇾 and 🇪🇬 pave a new path, and in doing so, show the way. And we prove, yet again, that we are reliable, predictable partners pic.twitter.com/jRjHxVihX4

