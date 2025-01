Λίγα μόλις 24ωρα από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και ήδη ξεκίνησαν οι απελάσεις μεταναστών, με στόχο ο νέος Αμερικανός πρόεδρος να στείλει «ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα σε όλο τον κόσμο», όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολίν Λέβιτ.

«Οι πτήσεις απέλασης έχουν ξεκινήσει» είπε η Λέβιτ, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες με αλυσοδεμένους μετανάστες να επιβιβάζονται σε στρατιωτικό αεροσκάφος. «Αν μπείτε παράνομα στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσετε σοβαρές συνέπειες» έγραψε στο Χ.

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025