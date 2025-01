«Μισεί έναν από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στη συμφωνία», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτώμενος σχετικά με τον Ίλον Μασκ, ο οποίος φαίνεται να συντηρεί το «μπιφ» με τον πρώην συνεταίρο του Σαμ Άλτμαν, τον CEO της Open AI και στο πλαίσιο αυτό, επέκρινε το σχέδιο για μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Έχω μιλήσει με τον Ίλον, αλλά – έχω μιλήσει και με όλους τους, στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη συμφωνία είναι πολύ, πολύ έξυπνοι άνθρωποι – αλλά ο Ίλον, τυχαίνει να μισεί έναν από τους ανθρώπους. Αλλά έχω κι εγώ ορισμένα μίση για τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους.

Λίγο αφότου ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τη νέα μαζική επένδυση σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ της OpenAI του Σαμ Άλτμαν, της Oracle και της Softbank, ο Μασκ έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Στην πραγματικότητα δεν έχουν τα χρήματα. Η SoftBank έχει εξασφαλίσει πολύ λιγότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το γνωρίζω αυτό από έγκυρη πηγή».

SoftBank has well under $10B secured. I have that on good authority.

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2025