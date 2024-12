Αμφίβολο το ενδιαφέρον για τις ταινίες της εβδομάδας: Ένας σούπερ ήρωας από τον κόσμο της Marvel, μια «παραμυθένια» ματιά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ένα… σαλόνι, ένα μιούζικαλ σε μετα- αποκαλυπτικό φόντο επίσης μέσα σε ένα σαλόνι, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ για τον Δαλάι Λάμα, η Εύα Γκριν στρατιωτίνα • όλες οι ταινίες της εβδομάδας μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, που είτε τις δείτε είτε όχι, δεν χάσατε και τίποτα.

Βαθμολογία

5: εξαιρετική

4: πολύ καλή

3: καλή

2: ενδιαφέρουσα

1: μέτρια

0: απαράδεκτη

Kraven ο κυνηγός (Kraven the hunter)

Σούπερ ήρωας της Marvel στην λογική του Αστερίξ

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2024

Σκηνοθεσία: Τζέι Σι Τσάντορ

Ηθοποιοί: Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Ράσελ Κρόου, Αλεσάντρο Νίβολα κ.α.

Ενας μονίμως συνοφρυωμένος Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον υποδύεται τον γιό ενός Ρώσου, σούπερ πλούσιου και σούπερ αδίστακτου κακοποιού (ο Ράσελ Κρόου σε πολύ μοχθηρές διαθέσεις) ο οποίος αντιστέκεται στον πατέρα του και γενικώς στο έγκλημα χρησιμοποιώντας τις σούπερ δυνάμεις που έχει αποκτήσει από ένα ελιξήριο τον έσωσε από τον θάνατο. Ο Kraven είναι «τέκνο» του σύμπαντος της εταιρίας Marvel οπότε οι μονομαχίες με τους εχθρούς του είναι ο παλμός της ταινίας – έστω και αν ξέρουμε ότι το παλικάρι δεν θα πάθει τίποτα αφού είναι άτρωτο

Εχοντας ως άντρο μια τεράστια έκταση στην Σιβηρία όπου προστατεύει ζώα, ο Kraven (παρεμπιπτόντως σύμπτυξη του Κραβινσκι) ως άλλος… Αστερίξ έχει μεταμορφωθεί σε ανθρώπινο αιλουροειδές που τρέχει, σκαρφαλώνει σε ουρανοξύστες, σταματάει φορτηγά με το χέρι του και δεν έχει κανέναν ενδοιασμό στο να σκοτώνει αβέρτα. Με άλλα λόγια πέρα για πέρα προβλέψιμο θέαμα, στο οποίο αν κάτι κάνει την διαφορά είναι ο κάπως πιο σύνθετος κεντρικός χαρακτήρας που υπερασπίζεται την αυτοδικία και γίνεται το ίδιο με τους εγκληματίες που καταδιώκει.

Ο Τζ. Σ. Τσάντορ είναι ένας αξιόλογος αμερικανός σκηνοθέτης που ως τώρα μας είχε συνηθίσει σε πολύ διαφορετικά, μινιμαλιστικά και απολύτως ρεαλιστικά -πράγματα όπως το σπουδαίο «Όλα χάθηκαν» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ χαμένο με το ιστιοφόρο του στον ωκεανό όπου προσπαθεί να επιβιώσει. Στο «Kraven ο κυνηγός» κάνει και αυτός την «επίσκεψή» του στον δημοφιλή κόσμο της Marvel Comics και καταθέτει μια περιπέτεια φαντασίας, εύπεπτη μεν αλλά που θα μπορούσε να είναι γυρισμένη από τον οποιονδήποτε. Σημειωτέον το φινάλε της ταινίας μας προμηνύει για μια συνέχεια της, η γνωστή πατέντα που ακολουθείται σε όλες αυτές τις πανομοιότυπες – αισθητικά – ταινίες.

Βαθμολογία: 2

Προβάλλεται σε περισσότερες από 80 αίθουσες της Ελλάδας

Εδώ (Here)

Σαλόνι αμερικανικής ιστορίας και κινηματογραφικής μονοτονίας

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2024

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ζεμέκις

Ηθοποιοί: Τομ Χανκς, Ρόμπιν Ράιτ κ.α.

Γνωστός από την δημοφιλέστατη ταινία «Φόρεστ Γκαμπ» (1994), ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις προσπάθησε με το «Εδώ» να κάνει μια παραλλαγή της, χρησιμοποιώντας το σαλόνι ενός κλασικού αμερικανικού σπιτιού ως μοναδικό σκηνικό χώρο μιας ιστορίας που στην πραγματικότητα είναι πολλές ιστορίες οι οποίες συνθέτουν την μεγάλη Ιστορία (το Ι κεφαλαίο) της Αμερικής.

Στην θέση του σαλονιού βρισκόταν κάποτε η παρθένα φύση. Μετά ήρθαν οι Ινδιάνοι. Μετά οι λευκοί κατακτητές. Μετά έγινε ο πόλεμος για την ανεξαρτησία των Αμερικανών από τους Αγγλους. Μετά, στο ίδιο σημείο, χτίστηκε το σπίτι που πρωταγωνιστεί. Και το σπίτι αυτό κατοικήθηκε από οικογένειες, στιγμιότυπα από τη ζωή των οποίων παρακολουθούμε.

Συνεπώς με την συνοπτική ιστορία αυτού του σπιτιού στο πέρασμα του χρόνου, η ταινία γίνεται (ή προσπαθεί να γίνει) η συνοπτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από την ματιά καθημερινών ανθρώπων όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι Τομ Χανκς, Ρόμπιν Ράιτ (οι πρωταγωνιστές στο «Φόρεστ Γκαμπ») τους οποίους βλέπουμε να αλλάζουν.

Η ιδέα δεν είναι άσχημη όμως στην πράξη, με την θεατρική στατικοτητα του (το ένα, ίδιο πλάνο με διαφορετικά ντεκόρ), το φιλμ δείχνει δυσκίνητο όσο και αν το σκηνικό διαμορφώνεται συνέχεια ανάλογα με την μόδα της κάθε εποχής ιδίως στον 20ό αιώνα. Ως «μηχανή» στον χρόνο το «Εδώ» κινείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και αυτό κουράζει.

Ωστόσο, η ταινία διαθέτει στιγμές γνήσιας συγκίνησης χάρη στους καλούς ηθοποιούς της, που μάλιστα στο μεγαλύτερο μέρος εμφανίζονται νεότεροι χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΝΙΡΒΑΝΑ – ΑΒΑΝΑ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ – WEST CITY – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΛΛΩ – ΒΑΡΚΙΖΑ – ΖΕΑ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΑΚΟΥΡΑ – VILLAGE COSMOS – OPTIONS MAKEDONIA

The end

Δυστοπία με μουσικές διαθέσεις, αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο

Διεθνής συμπαραγωγή, 2024

Σκηνοθεσία: Τζόσουα Οπενχάιμερ

Ηθοποιοί: Τίλντα Σουίντον, Μάικλ Σάνον, Τζορτζ Μακέι κ.α.

H θεατρικότητα του «Εδώ» μπορεί να γίνει κουραστική αλλά αυτό δεν σε εμποδίζει να παρακολουθήσεις τα δρώμενα. Η θεατρικότητα όμως του «The end», που συμπτωματικά εκτυλίσσεται επίσης σε ένα σαλόνι, σε συνδυασμό με το μιούζικαλ μπορεί να γίνει πραγματικά αφόρητη απωθώντας σε πλήρως.

Αξιον απορίας το πως ο ντοκιμαντερίστας Τζόσουα Οπενχάιμερ που μας συγκλόνισε με το «The act of killing», μπήκε στην διαδικασία δημιουργίας αυτής της αδιανόητης μπαρούφας, στην οποία το οικογενειακό / ψυχολογικό δράμα αγωνίζεται να συνδυαστεί με το δυστοπικό μετα-αποκαλυπτικό περιβάλλον όπου η ιστορία τοποθετείται με κερασάκι στην τούρτα το στοιχείο του μιούζικαλ.

Ειλικρινά δεν κατάλαβα σε τι ακριβώς εξυπηρετεί να βλέπεις τον …Μάικλ Σάνον και την Τίλντα Σουίντον να τραγουδούν μέσα στο σπίτι τους, κρυμμένο στα βάθη μιας κατεστραμμένης γης, στο οποίο σπίτι ο γιός τους (Τζορτζ Μακέι) έχει φέρει την μαύρη αγαπημένη του (Μόουζες Ινγκραμ) προκειμένου να κάνει οικογένεια και η ζωή να συνεχιστεί.

Ολο αυτό το πράγμα βρίσκεται τόσο πολύ στον αέρα και είναι τόσο πολύ ακατέργαστα ασυντόνιστο που δεν σου δημιουργεί απολύτως κανένα συναίσθημα. Αν βέβαια καταφέρεις να το αντέξεις όλο (που αμφιβάλλω) καθώς συν τοις άλλοις διαρκεί δυόμιση ωρες. Η πιο αυτοκαταστροφική ταινία που έχω δει τα τελευταία χρόνια.

Βαθμολογία: 0

ΑΘΗΝΑ: NEWMAN – ZEA – ΑΣΤΟΡ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Επιχείρηση: Dirty Angels (Dirty Angels)

Eύα Γκριν εναντίον… Ταλιμπάν

Παραγωγη: ΗΠΑ, 2024

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάμπελ

Ηθοποιοί: Εύα Γκριν, Μαρία Μπακάλοβα, Ρούμπι Ρόουζ κ.α.

Τζιχαντιστές και Ταλιμπάν εναντίον αμερικανικής ομάδας κομάντο που έχει αναλάβει την απελευθέρωση φοιτητριών οι οποίες κρατούνται όμηροι στο Πακιστάν. Και να μην έχεις δει την ταινία «Επιχείρηση: Dirty Angels», είναι σαν να την έχεις δει. Ξέρεις ακριβώς πως θα εξελιχθεί παρά την «πικάντικη» προσθήκη (για να βρισκόμαστε και στην επικαιρότητα), ότι η ομάδα των κομάντο αποτελείται από γυναίκες (Εύα Γκριν, Μαρία Μπακάλοβα, Ρούμπι Ρόουζ κ.α.).

Τον πρώτο λόγο έχει μια Εύα Γκριν με μπόλικα ράμματα για τη γούνα του αρχιτρομοκράτη – Tζορτζ Ισκαντάρ – από τον λιθοβολισμό του οποίου γλίτωσε στο τσακ σε προηγούμενη αποστολή. Εξαιρετικά άγριες διαθέσεις από όλες και όλους σε μια ταινία σκηνοθετημένη με επαγγελματισμό από τον έμπειρο στις περιπέτειες Μάρτιν Κάμπελ («Casino Royale», ο οποίος και εδώ υπηρετεί ευπρεπώς το είδος πατώντας βεβαίως σταθερά στα κλισέ που έχουν χαράξει εδώ και χρόνια δεκάδες ανάλογες ταινίες – από το «Και οι 12 ήσαν καθάρματα» ως την «Επιχείρηση: Αγριες Χήνες».

Οσο για αγέλαστη και μυώδη Γκριν, μοιάζει να έχει ως πρότυπο την Σιγκούρνι Γουίβερ στο «Aliens». Μια χαρά την χαζεύεις και δεν θα περάσει πολύς χρόνος μέχρι να την ξεχνάσεις. Όπως και την ταινία.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: VILLAGE MALL – OPTIONS IΛION κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ κ.α.

Η σοφία της ευτυχίας (Wisdom of happiness)

Η ζωή είναι αλλού μας θυμίζει ο Δαλάι Λάμα

Παραγωγή: ΗΠΑ/ Ελβετία, 2024 – ντοκιμαντέρ

Με τις ευλογίες του βουδιστή Αμερικανού ηθοποιού Ρίτσαρντ Γκιρ οι Μπάρμπαρα Μίλερ και Φιλίπ Ντελακουά γύρισαν ένα μονόλογο μιάμισης ώρας στον οποίο η Αυτού Αγιότητα Δαλάι Λάμα απευθύνεται στον θεατή μιλώντας για την ουσία της φιλοσοφίας και ύπαρξής του. Δεν τον ενδιαφέρει να προπαγανδίσει υπέρ του βουδισμού αλλά με λόγια απλά και κατανοητά λόγια,ο εξόριστος από την πατρίδα του το Θιβέτ εδώ και 65 χρόνια Δαλάι Λάμα, θέλει να μας θυμίσει που βρίσκονται οι πραγματικές αξίες της ζωής.

Οι σκηνοθέτες (που ούτε βλέπουμε αλλά ούτε ακούμε καθόλου) εμπλουτίζουν το φιλμ με εικόνες από την ζωή και το έργο του όπως π.χ. φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Μάο Τσε Τουνγκ, την ιδεολογία του οποίου ο Δαλάι Λάμα αρχικώς υποστήριζε. Σε κάθε περίπτωση, στην ενάρετων προθέσεων αυτή ταινία τεκμηρίωσης, ο Δαλάι Λάμα δεν μας λέει κάτι που δεν γνωρίζουμε ήδη. Αν κάτι η ταινία μας υπενθυμίζει όμως, είναι ότι άλλο να γνωρίζεις και να μην κάνεις τίποτα και άλλο να γνωρίζεις και να κάνεις.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΔΑΝΑΟΣ – ΕΛΛΗ

Andriesh

Κινηματογραφικό πρωτόλειο ενός μεγάλου Ρώσου σκηνοθέτη

Παραγωγή: Σοβιετική Ένωση, 1954

Σκηνοθεσία: Σεργκέι Παρατζάνοφ

Πρωταγωνιστεί ο μικρός Κόστα Ρούσου

Χαρακτηριστικό δείγμα κινηματογραφικού παραμυθιού – είδος που είχε μεγάλη πέραση στο σοβιετικό σινεμά στις δεκαετίες του 1940 του 1950 και του 1960 – ο «Andriesh» είναι η πρώτη σοβαρή απόπειρα του Γεωργιανού σκηνοθέτη Σεργκέι Παρατζάνοφ στην κινηματογραφική αφήγηση μεσαίου μήκους ταινίας (διαρκεί 64’).

Κεντρικό πρόσωπο ένας νεαρός βοσκός, ο Aντριές (Κόστα Ρούσου), ο οποίος θα αποκτήσει ένα μαγικό ξύλινο φλάουτο και με αυτό θα αντιμετωπίσει τον κακό μάγο που έκαψε το χωριό κλέβοντας το κοπάδι του. Το ταξίδι του Αντριές είναι μια σειρά συναντήσεων με διάφορα άτομα που τον βοηθούν σε αυτό το πρωτόλειο ενός μεγάλου καλλιτέχνη, που εδώ εμπνέεται από τις εικονογραφήσεις της ρωσικής έκδοση του 1946 του αφηγηματικού ποιηματος του Εμιλιάν Μπούκοφ στο οποίο το σενάριο βασίζεται.

Εμφανής πάντως η αισθητική του Παρατζάνοφ που αργότερα θα ωριμάσει με ταινίες όπως οι «Σαγιάτ Νόβα: Το χρώμα του ροδιού», «Στις σκιές των ξεχασμένων προγόνων» και «Ο θρύλος του κάστρου Σουράμι» τις οποίες παρουσίασε, σταδιακά κατά την διάρκεια του 2024 η εταιρία New Star που διανέμει και αυτήν.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Κινούμενα σχέδια

Ο Αρχοντας των δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Rohirrim (The Lord of the Rings: The war of the Rohirrim, ΗΠΑ/ Νέα Ζηλανδία/ Ιαπωνία, 2024)

Μια άλλη, πολύ διαφορετική ματιά σε σχέση με την τριλογία του Πίτερ Τζάκσον πάνω στο παραμύθι φαντασίας του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών» δίνει το ιαπωνικό animation του Κέντζι Καγιάμα. Η ιστορία τοποθετείται 183 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης τριλογίας και εστιάζει στην προσπάθεια μιας μαχήτριας, της Ηρας να ηγηθεί της αντίστασης εναντίον ενός αδίστακτου λόρδου που έχει επιτεθεί εναντίον του τον Οίκου του Βασιλιά Ρόχαν στο φρούριο που έγινε αργότερα γνωστό ως Χελμς Ντιπ.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – ΟΛΑ ΤΑ OPTIONS – ΑΘΗΝΑΙΟΝ – ΕΛΙΖΕ – ΝΑΝΑ – WEST CITY κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: CINEMA ONE – ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ – ΒΑΚΟΥΡΑ κ.α.

Super Santa (Super Klaus, Ισπανία / Καναδάς, 2024)

O κόσμος των υπερηρώων δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορο ακόμα και τον Άγιο Βασίλη ο οποίος σε αυτό το ισπανο καναδικό animation ονειρεύεται να μοιάσει περισσότερο στο ίνδαλμά του, τον κινηματογραφικό υπερήρωα SuperSanta που μάχεται το κακό ενώ ταυτόχρονα παραδίδει παιχνίδια σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Oμως όταν τέσσερις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα εξαιτίας ενός ατυχήματος έχει απώλεια μνήμης, θα αρχίσει να πιστεύει ότι είναι όντως ο SuperSanta με αποστολή να σώσει τα Χριστούγεννα! (σε σκηνοθεσία Στίβεν Μαζάουρι, προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά).

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΝΙΡΒΑΝΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΛΛΩ – ΝΑΝΑ – ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ – ΣΙΝΕΑΚ – VILLAGE MALL – ΦΟΙΒΟΣ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: VILLAGE COSMOS – ΑΘΗΝΑΙΟΝ κ.α.