Επίθεση στην Ανγκελα Μέρκελ με χυδαίο χαρακτηρισμό, εξάπελυσε ο Ελον Μάσκ έπειτα από τα όσα είπε η πρώην γερμανίδα καγκελαρίος σχετικά με την εμπλοκή του τελευταίου στη κυβέρνηση Τραμπ.

Μιλώντας στο Der Spiegel η κυρία Μέρκελ σχολίασε πως η χρηματοοικονομική ισχύς του Μασκ καθιστά «εξαιρετικά προβληματική» την ταυτόχρονη τοποθέτησή του σε έναν τέτοιον ρόλο.

«Εάν ένα πρόσωπο σαν αυτόν είναι ο ιδιοκτήτης του 60% όλων των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά στο διάστημα, τότε αυτό πρέπει να μας ανησυχεί τρομερά, μαζί με όλα τα πολιτικά ζητήματα», σημείωσε η Μέρκελ υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική πρέπει να καθορίζει την κοινωνική ισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των απλών πολιτών».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ελον Μάσκ, ο οποίος της σχολίασε με ανάρτησή του στο Χ γράφοντας: «Ποιο είναι αυτό το άτομο Angela Merkin;».

Η λέξη «Merkin» στα αγγλικά αναφέρεται σε περουκίνι που χρησιμοποιείται και για το εφηβαίο.

Who is this Angela Merkin person? https://t.co/PTjmnG2Vgi

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024