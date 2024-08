Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου, η Κάμαλα Χάρις, κάλεσε σήμερα τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεμαχία με τα μικρόφωνά τους ανοιχτά σε όλη τη διάρκειά της.

Η Χάρις και ο πρώην πρόεδρος έχουν αμφότεροι συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε ντιμπέιτ, το οποίο θα φιλοξενήσει το δίκτυο ABC News στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδίδεται στους συμβούλους του, που δεν θα του επιτρέψουν τηλεμαχία με ανοιχτό το μικρόφωνο. Αν το ίδιο το επιτελείο του δεν τον εμπιστεύεται, ο αμερικανικός λαός σίγουρα δεν θα το κάνει», έγραψε σε ανάρτησή της στο «Χ» η Χάρις.

Donald Trump is surrendering to his advisors who won’t allow him to debate with a live microphone. If his own team doesn’t have confidence in him, the American people definitely can’t.

We are running for President of the United States. Let’s debate in a transparent way—with the… https://t.co/mjyaiUTwAA

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024