Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (10/8) στο βόρειο Ισραήλ μετά από μπαράζ επιθέσεων, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση με βάση τον Λίβανο εξαπέλυσε επίθεση με drones και ρουκέτες στη Δυτική Γαλιλαία, υποστηρίζοντας ότι στόχο της ήταν στρατιωτική βάση κοντά στο Μαγκάρ.

Σύμφωνα με το Times Of Israel, στόχευσε τη βάση Μιχβέ Αλόν των IDF, η οποία, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιείται από τον στρατό ως ορμητήριο και ως αποθήκη πυρομαχικών, αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η Χεζμπολάχ αναφέρει επίσης ότι πραγματοποίησε την επίθεση ως απάντηση στο χθεσινό χτύπημα των IDF κοντά στη Σιδώνα, από το οποίο σκοτώθηκε ένα ανώτερο μέλος της Χαμάς.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ να πετούν πάνω από το βορρά.

Footage posted to social media purports to show a Hezbollah drone flying over northern Israel. Sirens have been sounding across the Galilee in the past 20 minutes. pic.twitter.com/bO2uyeSR8e

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 10, 2024