Σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ καθώς η Χεζμπολάχ έκανε νέα επίθεση με ρουκέτες. Είχε προηγηθεί συναγερμός για ύποπτη διείσδυση drone σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Kiryat Shmona, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Λίγο μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων οι IDF δήλωσαν ότι το περιστατικό είχε λήξει.

Ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης των IDF τραυματίστηκαν από τις ρουκέτες που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε περιοχή κοντά στο Ayelet HaShahar στο βόρειο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην περιοχή που έπεσαν οι ρουκέτες ξέσπασε και φωτιά.

Εν τω μεταξύ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είπε στους ομολόγους του από τις χώρες της G7 ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι μια ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες, αναφέρει το Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Μπλίνκεν συνομίλησε με τους ομολόγους του εν μέσω προσπαθειών των ΗΠΑ να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις στην περιοχή και να αποτρέψουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Καθώς οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι μια ιρανική επίθεση είναι αναπόφευκτη μετά τη δολοφονία κορυφαίων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ και της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα, ο Μπλίνκεν είπε στους αξιωματούχους ότι η άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη για να περιορίσει την επίθεσή της είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί ο περιφερειακός πόλεμος.

Ο Μπλίνκεν είπε ότι οι ΗΠΑ δεν γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο της σχεδιαζόμενης ιρανικής επίθεσης, προσθέτει το Axios, αλλά πιστεύει ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από τη Δευτέρα.

BREAKING: Israeli officials say Iran attack on Israel is Imminent, Bloomberg reports.

“Israeli officials said any assaults, expected imminently, were likely to be simultaneous and could come from Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen and Iran itself.” pic.twitter.com/QEqenjmB1d

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 4, 2024