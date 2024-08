Νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ πραγματοποιήσε η Χεζμπολάχ το απόγευμα της Τρίτης, εκτοξεύοντας περισσότερες από 30 ρουκέτες προς τις βόρειες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις).

Η πρώτη «καταιγίδα» περίπου 20 ρουκετών είχε στόχο τα βόρεια υψίπεδα του Γκολάν, με τον ισραηλινό στρατό να επισημαίνει πως «όλες οι ρουκέτες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές».

#BREAKING #Israel: #Hezbollah fired at least 40 rockets 🚀 towards Kiryat Shmon and the northern Golan Heights, causing fires 🔥 in the open natural habitat areas pic.twitter.com/iH9jKmIY5G

