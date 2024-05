Ο Παναθηναϊκός είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης, για έβδομη φορά στην ιστορία του, κι άπαντες έχουν το δικαίωμα να πανηγυρίζουν για το μεγάλο αυτό επίτευγμα.

Φυσικά το τι συνέβη στα αποδυτήρια της ελληνικής ομάδας στην Uber Arena του Βερολίνου, όταν άπαντες επέστρεψαν σε αυτά, δεν περιγράφεται εύκολα με λέξεις.

Στην -πολύ σύντομη- ομιλία του ο Εργκίν Αταμάν υπενθύμισε μια ατάκα του Κώστα Σλούκα πριν από τρεις μήνες, όταν είχε ζητήσει από τους συμπαίκτες του να πιστέψουν σε αυτόν τον προπονητή, αλλά προτού προλάβει καλά καλά να ολοκληρώσει τη φράση του άπαντες ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν σφιχτά κι ακολούθως άρχισε το τραγούδι («ΠΑΟ ολέ, ολέ») παρέα με την απαραίτητη δόση από τις σαμπάνιες που έρρεε άφθονη.

Ergin Ataman delivers a short and bold speech to begin the Panathinaikos locker room CELEBRATIONS 🗣️☘️ pic.twitter.com/HyOPiNHIiY

— BasketNews (@BasketNews_com) May 26, 2024