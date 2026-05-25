Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ενόχους 13 κατηγορούμενους για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούσε αγροτικές ενισχύσεις, ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερρών, κατά την περίοδο 2016-2018.

Οι καταδικασθέντες κρίθηκαν, κατά περίπτωση, ένοχοι για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, μετά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας.

Ποινές με αναστολή και πρόστιμο 1.200 ευρώ

Στους 13 καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, με αποτέλεσμα οι ποινές να κυμανθούν από 5 έως 26 μήνες φυλάκισης, όλες με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε σε κάθε καταδικασθέντα δικαστικά έξοδα ύψους 1.200 ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε και η μείωση του ύψους της ζημίας, γεγονός που οδήγησε στη μετατροπή της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι επιστροφές χρημάτων

Η απόφαση του δικαστηρίου κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό στη γραμμή της πρότασης της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Ευγενίας Κυβέλου, η οποία είχε ζητήσει την ενοχή της πλειονότητας των κατηγορουμένων.

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, με συνολικά 32 κατηγορούμενους. Ωστόσο, επτά εξ αυτών επέλεξαν τη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, δηλώνοντας ένοχοι και επιστρέφοντας περίπου 165.000 ευρώ από τις επιδοτήσεις που είχαν λάβει.

Στους συγκεκριμένους επιβλήθηκαν ποινές από δύο έως τρία έτη φυλάκισης, επίσης με τριετή αναστολή.

Η υπόθεση που άνοιξε τον φάκελο των παράνομων επιδοτήσεων

Η συγκεκριμένη δικογραφία αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες υποθέσεις παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που έφτασαν στο ακροατήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, βάζοντας στο μικροσκόπιο τον τρόπο χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.