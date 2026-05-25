Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα πρέπει «υποχρεωτικά» χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία να ενταχθούν μαζικά στις Συμφωνίες του Αβραάμ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το Σάββατο είχε συνομιλίες με ηγέτες των χωρών αυτών, καθώς και με τη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν, το οποίο ήδη έχει υπογράψει τις συμφωνίες, ένα σύνολο διμερών συμφωνιών για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

«Είπα ότι, μετά από όλη τη δουλειά που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συνθέσουν αυτό το πολύπλοκο παζλ, θα πρέπει υποχρεωτικά όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, να υπογράψουν ταυτόχρονα τις Συμφωνίες του Αβραάμ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χώρες αυτές θα θεωρούσαν τιμή τους να ενταχθεί το Ιράν στις συμφωνίες, μόλις επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, συνδέοντας έτσι ξεκάθαρα μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν με μια ευρύτερη προσπάθεια «ειρήνευσης» στη Μέση Ανατολή, όπως έσπευσε να παρουσιάσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ήτοι την αναγνώριση του Ισραήλ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν καλά», χωρίς ωστόσο να δώσει ενδείξεις ότι μια συμφωνία είναι άμεση.

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανάρτηση

Όπως έγραψε συγκεκριμένα: «Οι διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προχωρούν καλά! Θα είναι μόνο μια Μεγάλη Συμφωνία για όλους ή καμία συμφωνία καθόλου — Επιστροφή στο πεδίο της μάχης και στις συγκρούσεις, αλλά μεγαλύτερες και ισχυρότερες από ποτέ — και κανείς δεν το θέλει αυτό!

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου το Σάββατο με τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζάμπερ Αλ Θάνι και τον Υπουργό Άλι Αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον Στρατάρχη Σιέντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέντ Σαχ του Πακιστάν, τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι της Αιγύπτου, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, δήλωσα ότι, μετά από όλη τη δουλειά που έχει κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να προσπαθήσουν να συνθέσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, ταυτόχρονα, να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Οι χώρες για τις οποίες έγινε συζήτηση είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ήδη μέλος!), το Κατάρ, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν (ήδη μέλος!).

Είναι πιθανό ότι μία ή δύο έχουν λόγο να μην το κάνουν, και αυτό θα γίνει αποδεκτό, αλλά οι περισσότερες θα πρέπει να είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να κάνουν αυτόν τον διακανονισμό με το Ιράν ένα πολύ πιο ιστορικό γεγονός από ό,τι θα ήταν διαφορετικά.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν αποδειχθεί ότι είναι, για τις χώρες που συμμετέχουν (τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, το Σουδάν και το Καζακστάν), μια οικονομική, οικονομική και κοινωνική άνθηση, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σύγκρουσης και πολέμου, με τα σημερινά μέλη να μην έχουν καν προτείνει αποχώρηση ή να κάνουν έστω και παύση.

Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ ήταν εξαιρετικές γι’ αυτούς και θα είναι ακόμη καλύτερες για όλους, και θα φέρουν πραγματική δύναμη, ισχύ και ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά σε 5.000 χρόνια.

Θα είναι ένα έγγραφο που θα γίνεται σεβαστό όπως κανένα άλλο που έχει ποτέ υπογραφεί, οπουδήποτε στον κόσμο. Το επίπεδο σημασίας και κύρους του θα είναι απαράμιλλο!

Θα πρέπει να ξεκινήσει με την άμεση υπογραφή από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Αν δεν το κάνουν, δεν θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, καθώς αυτό δείχνει κακή πρόθεση.

Μιλώντας με πολλούς από τους Μεγάλους Ηγέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα ήταν τιμή τους, μόλις υπογραφεί το έγγραφό μας, να έχουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ως μέρος των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ουάου, αυτό θα ήταν κάτι το ιδιαίτερο!

Αυτή θα είναι η πιο σημαντική συμφωνία που θα υπογράψουν ποτέ οποιεσδήποτε από αυτές τις μεγάλες, αλλά πάντα σε σύγκρουση χώρες. Τίποτα στο παρελθόν ή στο μέλλον δεν θα την ξεπεράσει.

Επομένως, ζητώ υποχρεωτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν άμεσα τις Συμφωνίες του Αβραάμ και ότι, εάν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα ήταν τιμή να ενταχθεί επίσης σε αυτή την απαράμιλλη παγκόσμια συμμαχία.

Η Μέση Ανατολή θα είναι ενωμένη, ισχυρή και οικονομικά δυνατή, όπως ίσως καμία άλλη περιοχή, οπουδήποτε στον κόσμο!

Με αντίγραφο αυτού του TRUTH, ζητώ από τους εκπροσώπους μου να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία ένταξης αυτών των χωρών στις ήδη ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»