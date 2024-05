Ο Ματίας Λεσόρ το βίωσε για πρώτη φορά όλο αυτό και δεν ήταν πολύ εύκολο να κοντρολάρει το έντονο συναίσθημα που γεννήθηκε αμέσως μετά το 95-80 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four του Βερολίνου.

Αφότου ο αγώνας έληξε οριστικά, ο Γάλλος σέντερ άρπαξε την μπάλα και ξέσπασε σε λυγμούς απομονωμένος σε μια γωνιά του γηπέδου.

The emotion of becoming a CHAMPION 🏆 👏

It means MORE! #F4GLORY pic.twitter.com/K7MJUm2HoP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024