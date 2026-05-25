Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, εξήρε τη «άθραυστη» φιλία της Κίνας με το Πακιστάν, κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της λεγόμενης «συνεργασίας παντός καιρού» μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Σι υποδέχθηκε τον Πακιστανό πρωθυπουργό ως «παλιό φίλο» στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο και τόνισε ότι οι δύο χώρες «έχουν κατανοήσει, εμπιστευθεί και στηρίξει η μία την άλλη» επί δεκαετίες.

Η στρατηγική συνεργασία και οι διαφορές

Το Πακιστάν συγκαταλέγεται σε μια μικρή ομάδα χωρών που η Κίνα χαρακτηρίζει «στρατηγικούς εταίρους για όλες τις καιρικές συνθήκες», με εκτεταμένη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και της ασφάλειας.

Ωστόσο, οι επιθέσεις ισλαμιστών μαχητών εναντίον Κινέζων πολιτών και έργων στη νοτιοδυτική περιοχή του Πακιστάν, όπου το Πεκίνο έχει μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στην κινεζική πλευρά, ενώ οι θερμότερες σχέσεις του Ισλαμαμπάντ με την Ουάσινγκτον έχουν περιπλέξει τις διμερείς ισορροπίες.

«Ανεξάρτητα από το πώς αλλάζει η διεθνής κατάσταση, η Κίνα δίνει πάντοτε προτεραιότητα στην ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας–Πακιστάν στη διπλωματία της στην ευρύτερη γειτονιά της», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Xinhua.

Το Πεκίνο κάλεσε σε ενίσχυση της συνεργασίας με το Πακιστάν σε τομείς όπως η γεωργία, η βιομηχανία, η τεχνητή νοημοσύνη και η εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Η κινεζική ηγεσία εμφανίστηκε πρόθυμη να εργαστεί από κοινού με το Ισλαμαμπάντ για την οικοδόμηση μιας στενότερης «κοινότητας για το κοινό μέλλον», ενώ ο Σι υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης υψηλού επιπέδου επαφών και της ενίσχυσης του στρατηγικού συντονισμού.

Από την πλευρά του, ο Σαρίφ χαρακτήρισε την Κίνα και το Πακιστάν «αδελφές χώρες με δεσμούς από ατσάλι», υπογραμμίζοντας ότι η σχέση τους «δεν έχει προηγούμενο».

Ο «εποικοδομητικός ρόλος» του Πακιστάν

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος είχε πρόσφατα επισκεφθεί την Τεχεράνη για συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία. Μετά την εύθραυστη εκεχειρία στη σύγκρουση στο Ιράν που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο, το Πακιστάν φιλοξένησε διαμεσολαβητικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μεταφέροντας προτάσεις και μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λίγες εβδομάδες μετά τις διπλωματικές αυτές πρωτοβουλίες, οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Γνωρίζω ότι μόλις επιστρέψατε από το Ιράν και καταβάλατε θετικές προσπάθειες για την ειρήνη. Εκτιμούμε ακόμη τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει το Πακιστάν», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με την CCTV.

Κίνα και Πακιστάν τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη σύγκρουση.

Για το Ισλαμαμπάντ, η εμπλοκή του Πεκίνου στις διπλωματικές του πρωτοβουλίες θεωρείται κρίσιμη, δεδομένων των στενών σχέσεων Κίνας και Ιράν. Τον Μάρτιο, οι δύο χώρες είχαν εκδώσει κοινή πρωτοβουλία μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Πεκίνο, ζητώντας ειρηνευτικές συνομιλίες και αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.