Ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να μιλήσει μετά το τέλος του νικηφόρου τελικού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη σπουδαία βραδιά του Παναθηναϊκού και δεν κατάφερε να συγκρατηθεί όταν αναφέρθηκε στον πατέρα του, ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγες εβδομάδες.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» κόμπιασε όταν αναφέρθηκε σε αυτόν και δάκρυσε παράλληλα σε μία άκρως συγκινητική στιγμή που συνέβη on camera.

Ergin Ataman wins his third EuroLeague title!

It’s what he DOES 🏆 🏆🏆#F4GLORY pic.twitter.com/EQbeCdr7AL

