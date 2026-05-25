Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Να ανανεωθεί η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη Τράπεζα της Ελλάδας, για τρίτη φορά, εισηγείται η κυβερνητική παράταξη. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην επιτροπή ΔΕΚΟ στη Βουλή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι «η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει να χάνεται η εμπιστοσύνη – ο Γ. Στουρνάρας ήταν παρών- η παρουσία του συνδέεται με τις κρίσιμες καμπές, όταν δώσαμε τη μάχη να μείνουμε στην Ευρωζώνη και με σταθερότητα τραπεζικού συστήματος. Η μνήμη είναι απαραίτητη στην πολιτική, αν θυμόμαστε τι περάσαμε, μπορούμε να ξέρουμε τι έχει επιτευχθεί. Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που θα χαρακτηρίζονταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι».

«Δεν υπήρξε ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης»

Τόνισε ότι «τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν περιοριστεί από 48% στο 3,3%, το χαμηλότερο εδώ και 10ετίες. Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός, η ελληνική οικονομία χρειάζεται περισσότερη τραπεζική επέκταση για να στηρίξει το νέο μοντέλο της χώρας». «Επειδή η πρόοδος είναι πραγματική, γι΄αυτό οι απαιτήσεις της επόμενης περιόδου γίνονται μεγαλύτερες. Στρατηγικό στοίχημα η ένταση αποταμιεύσεων και η χρηματοδότηση της αυτονομίας της Ευρώπης. Είμαστε καθημερινά σε αυτές τις μάχες με τον Γ. Στουρνάρα, ο καθένας από το πόστο του», σημείωσε. «Δεν υπήρξε ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης, μίλησε, όταν έπρεπε ακόμη και με κόστος, η αξιοπιστία είναι το κρίσιμο των θεσμών», είπε για τον κ. Στουρνάρα.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, είπε ότι πρόκειται για «εξαιρετική τιμή για εμένα η πρόταση για ανανέωση και θα ήταν τιμή αν είχα και τη δική σας θετική αξιολόγηση σήμερα. Η ανεξαρτησία της Κεντρικής τράπεζας είναι προϋπόθεση για την επιτυχία της. Ταυτόχρονα με τη θέση ευθύνης είναι και η υποχρέωση διαφάνειας, λογοδοσίας και τεκμηρίωσης των θέσεων της. Οφείλει να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο με ανεξάρτητη ανάγνωση».

«Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί, το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που εντείνει τους κινδύνους ανόδου πληθωρισμού», σημείωσε και συνέχισε μιλώντας για την ελληνική οικονομία. «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, ωστόσο η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026, ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,1%».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Παρών» από ΠαΣοΚ – ΣΥΡΙΖΑ

«Η αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρα είναι απόλυτα θετική δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ ενημερώνω την επιτροπή μας ότι έχω μια προσωπική κατάθεση για τις τρομερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 15, όταν η χώρα παλινδρόμησε», είπε ο Πάρις Κουκουλόπουλος από το ΠαΣοΚ, ωστόσο το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη δήλωσε «παρών» για την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Για αυτή την απόφαση, το ΠαΣοΚ δέχθηκε την κριτική «γαλάζιων» στελεχών που σχολίαζαν αιχμηρα ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη «ψήφισε “παρών” για την παραμονή Στουρνάρα προ ολίγου. Μετατοπίστηκε προς τα αριστερά και αποφεύγει το βενιζελικό παρελθόν».

« Το ‘15 δεν ερχόσασταν στη Βουλή. Προβάλλατε προσωπείο θεσμικότητας σήμερα. Πρέπει να δώσετε απαντήσεις γιατί επιδείξατε τόσο αντιθεσμική συμπεριφορά. Αρνηθήκατε να δώσετε στοιχεία για χρέος τότε επικαλλούμενος το τραπεζικό απόρρητο. Αν είναι δυνατόν. 11 χρόνια μετά σας ρωτώ, γιατί το κάνατε αυτό; Πρωτοφανές, δεν έχουν υπάρξει τρεις συνεχείς θητείες., Δεν θα σχολιάσω παραλληλισμό με Ζολώτα. Επιχειρείτε να δεσμεύσετε τη ΤτΕ για επόμενα 6 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση που σας προτείνει απέρχεται», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αυτή είναι η τέταρτη σερί περίσταση όπου η κυβέρνηση επιχειρεί μια εν είδει εκτροπής, επιβολή συνθήκης καθεστωτικού ελεγχου της δικαιοσύνης, της οικονομίας και των τραπεζών», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε με αιχμή: Μια χαρά τα πήγατε και με τον Τσίπρα. Σας επαίνεσαν και ήπιατε και τσάι. Επειδή κάποιοι θέλει να αναβαπτιστούν και να εμφανιστούν με άλλη προβιά. Χρηστή διοίκηση να δανείζονται ακομη; Και ΝΔ και ΠαΣοΚ. Κόμματα υπαίτια για υπερχρέωση της χώρας, για καταστροφή της οικονομίας, να πίνουν στην υγεία των κορόιδων υπό την εποπτεία».

Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του τάχθηκε η ΝΔ. Το ΠαΣοΚ και ΚΚΕ δήλωσαν «παρών», ενώ «κατά» τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.