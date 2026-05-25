Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε ξανά σε Αμερικανούς βουλευτές που αντέδρασαν οργισμένα σε αναφορές ότι μια προτεινόμενη συμφωνία με το Ιράν περιείχε σημαντικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουάσινγκτον.

«Γελάω με όλους τους Δημοκρατικούς, τους μόνο κατ’ όνομα Ρεπουμπλικάνους (RINOS) και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που κάνω με το Ιράν, πράγματα που δεν έχουν καν ακόμη διαπραγματευτεί», έγραψε ο Τραμπ.

«Η συμφωνία με το Ιράν θα είναι είτε μια μεγάλη και ουσιαστική συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφής του JCPOA που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία ήταν ένας άμεσος και ανοιχτός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν», είπε, αναφερόμενος στη συμφωνία του 2015, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, για τον περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Τι έγραψε συγκεκριμένα

Πιο συγκεκριμένα έγραψε: «Γελάω με όλους τους Δημοκρατικούς, τους RINO και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που κάνω με το Ιράν, πράγματα που δεν έχουν καν ακόμη διαπραγματευτεί, αδύναμοι και αναποτελεσματικοί άνθρωποι όπως ο αποτυχημένος γερουσιαστής Τομ Τίλις (σύντομα εκτός αξιώματος!), ο Μπιλ Κάσιντι, που μόλις υπέστη μια τεράστια ήττα στις προκριματικές εκλογές, ο πραγματικά κακός βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας μεγάλος απατεώνας που έχασε με συντριπτική διαφορά από έναν σπουδαίο Αμερικανό πατριώτη (με την υποστήριξη του TRUMP) αφού έδειξε τεράστια απιστία στο κόμμα του (και στη χώρα του!), και σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί, άνθρωποι που έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους, υποστηρίζοντας συνεχώς κακές πολιτικές και ακόμη χειρότερους υποψηφίους, αλλά είναι διαρκώς επικριτικοί σε κάθε φανταστική νίκη μου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σπίτι τους και να ξεκουραστούν· δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν διχασμό και ήττα. Με άλλα λόγια, είναι χαμένοι! Η συμφωνία με το Ιράν θα είναι είτε μια μεγάλη και ουσιαστική συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφής του JCPOA που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία ήταν ένας άμεσος και ανοιχτός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν. Όχι, εγώ δεν κάνω τέτοιες συμφωνίες! Πρόεδρος DJT»

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ αποχώρησε από αυτή τη διεθνή συμφωνία το 2018, λέγοντας ότι ήταν «σάπια» και διαμαρτυρόμενος ότι περιόριζε τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν μόνο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έχει ισχυριστεί ότι η νέα συμφωνία θα είναι πολύ ανώτερη, χωρίς όμως να εξηγήσει πώς.