Εκτός του αποψινού τελικού του 68ου διαγωνισμού της Eurovision είναι ο Ολλανδός τραγουδιστής Τζουστ Κλάιν, μετά από μία μέρα έντονων διεργασιών, όπως έκανε γνωστό η EBU.

Statement on Dutch participation in the Eurovision Song Contest. https://t.co/EKagHwQKCZ

Σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη δήλωση της EBU ο καλλιτέχνης επιτέθηκε σε γυναίκα συνεργάτη της εταιρείας παραγωγής. Ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας ανακρίθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το ολλανδικό «ΝΟS». Από ανάκριση πέρασε επίσης, το άτομο που τον κατήγγειλε, καθώς και άλλοι που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει φτάσει στον εισαγγελέα, όμως η διευθέτησή της σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

🇳🇱 Dutch media reports that a complaint against Joost has been filed and that he was interrogated late last night by the police.

The police further reports it’s about an incident that occurred with a female television production worker.

More: https://t.co/BEu5Jiv1Rk

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 11, 2024