Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο LIVE Eurovision 2024. Για τις επόμενες ώρες μείνετε συντονισμένοι στο ΒΗΜΑ για να παρακολουθήσουμε και να σχολιάσουμε όλα όσα θα συμβούν στη Malmö Arena και στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

17. Φινλανδία

Windows95man – No Rules!

Ότι περιμέναμε τη Φινλανδία να περάσει στον τελικό της Eurovision, δεν το περιμέναμε. Το ψέμα μην το πούμε. Όμως, πέρασε και να τη.

Ο Windows95man θέλει να πάρει τον αέρα του για αυτό και παντελόνια, φούστες και σορτσάκια είναι περιττά. Εμφανίζεται στη σκηνή με εσώρουχο στο χρώμα του δέρματος θέλοντας να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της πλήρους γύμνιας. Τρέχει αυτός, τρέχει και ο σκηνοθέτης να τον προλάβει.

Στο ρεφρέν του «No Rules!» ακούμε τον Piispanen, ο οποίος επιλέχθηκε έπειτα από μεγάλη αναζήτηση ώστε να αντεπεξέλθει στις φωνητικές ανάγκες του τραγουδιού.

Ο Windows95man, κατά κόσμον Teemu Keisteri, δημιουργήθηκε μέσα από τα βίντεο που ανέβαζε ο Keisteri στο Youtube, αποτυπώνοντας έναν οικογενειάρχη που παλεύει να απελευθερωθεί από την καθημερινότητά του.

Ο καλλιτέχνης Käärijä (εκπροσώπησε τη Φινλανδία με το «Cha Cha Cha» το 2023) ανακοίνωσε πως δεν θα ανακοινώσει το 12αρι της κριτικής επιτροπής της χώρας του.

«Αποφάσισα να μην συμμετέχω ως spokesperson της φινλανδικής επιτροπής στον αποψινό τελικό της Eurovision. To να δώσω πόντους απόψε, απλά δεν φαίνεται σωστό».

16. Σερβία

Teya Dora – Ramonda

Η Teya Dora έγραψε μαζί με τον Luka Jovanovic-Luxonee και τον Andrijano Kadovic-Ajzi το τραγούδι «Ramonda».

Ο δρόμος δεν είναι ένας και είναι πολλές οι φορές που η αναποφασιστικότητα οδηγεί τον άνθρωπο στην απογοήτευση. Το λουλούδι ramonda είναι η πυξίδα όταν η πίστη στον εαυτό μας χάνεται. Με υπομονή και επιμονή το φως θα βγει ξανά.

Η Teya Dora λατρεύει καλλιτεχνικά τη Marija Šerifović, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για τη Σερβία το 2007.

15. Ιταλία

Angelina Mango – La Noia

«Η πλήξη θεωρείται αρνητικό πράγμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι καιρός που αφιερώνετε στον εαυτό σας και σας επιτρέπει να τον ανακαλύψετε.

Ανάμεσα σε μια ζωή με ψηλά και χαμηλά και σε μια ζωή με πλήξη, θα επιλέγω πάντα μια από τις ψηλές και τις χαμηλές στιγμές, αλλά πάντα θα αφήνω στον εαυτό μου χρόνο για πλήξη», θα πει για το «La Noia» η Angelina Mango εκπρόσωπος της Ιταλίας στη Eurovision 2024.

«La Noia» σημαίνει πλήξη, αλλά μόνο πλήξη δεν έχει προκαλέσει στους απανταχού γιουροφάνς που μόλις άκουσαν το τραγούδι ενθουσιάστηκαν και θέλουν τη μία εκ των Big 5 να κατακτά την κορυφή μετά το «Zitti e buoni» των Måneskin το 2021.

Η Angelina Mango αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια στο 74ο Φεστιβάλ του Sanremo και πήρε το εισιτήριο για το Μάλμε της Σουηδίας.

Η Angelina Mango έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε μετά από δέκα συναπτά χρόνια να κερδίσει το Φεστιβάλ του Sanremo.

14. Νορβηγία

Gåte – Ulveham

Η Νορβηγία συμμετέχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας, με το «Ulveham» σε ερμηνεία των Gåte.

Ο νορβηγικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Norsk rikskringkasting (NRK) διοργάνωσε τον εθνικό τελικό Melodi Grand Prix 2024 μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2024, προκειμένου να επιλέξει τη νορβηγική συμμετοχή για τον διαγωνισμό του 2024.

Πριν από το 2024, η Νορβηγία συμμετείχε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision εξήντα δύο φορές από την πρώτη της συμμετοχή το 1960.

Έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τρεις φορές: το 1985 με το τραγούδι «La det swinge» που ερμήνευσαν οι Bobbysocks!, το 1995 με το τραγούδι «Nocturne» που ερμήνευσαν οι Secret Garden και το 2009 με το τραγούδι «Fairytale» που ερμήνευσε ο Αλεξάντερ Ρίμπακ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Η Νορβηγία έχει επίσης τις δύο ακόμα «διακρίσεις» ότι τερμάτισε τελευταία έντεκα φορές στον τελικό της Eurovision, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα, και επειδή έλαβε μηδέν βαθμούς τέσσερις φορές, με το τελευταίο να είναι ένα ρεκόρ που μοιράζεται με την Αυστρία.

Ulveham: «Δέρμα λύκου» σημαίνει ο τίτλος του φετινού τραγουδιού και πρόκειται για ένα γκοθ παραμύθι που επιλέχθηκε για τον διαγωνισμό μέσα από το Melodi Grand Prix 2024.

Στα πιο επίκαιρα: Η νορβηγίδα τραγουδίστρια Alessandra, την οποία είχαμε δει στη Eurovision του 2023 στο Λίβερπουλ, θα παρουσίαζε απόψε τη βαθμολογία της χώρας της.

Μετά την απομάκρυνση της Ολλανδίας και τις αντιδράσεις με τη συμμετοχή του Ισραήλ η Allesandra ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει εκείνη τη βαθμολογία.

«Απόψε έπρεπε να δώσω τους πόντους της Νορβηγίας στον τελικό της Eurovision», είπε σε ένα βίντεο στο Instagram. Και συνέχισε: «Αν και είμαι ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω, πήρα την απόφαση να αποσυρθώ.

United By Music – το μότο της Eurovision – είναι ο λόγος που κάνω μουσική. Ενώστε τους ανθρώπους, φέρτε τους μαζί. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτές οι λέξεις είναι απλώς κενές λέξεις.

Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη και σας ζητώ από όλους σας παρακαλώ να ανοίξετε τα μάτια σας, να ανοίξετε την καρδιά σας. Αφήστε την αγάπη να σας οδηγήσει στην αλήθεια. Είναι ακριβώς μπροστά σας. Ελεύθερη Παλαιστίνη».

13. Ηνωμένο Βασίλειο

Olly Alexander – Dizzy

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανήκει στις Big 5 για αυτό και κάθε χρόνο περνά απευθείας στον τελικό της Eurovision χωρίς τη βάσανο των ημιτελικών και της πολυπόθητης πρόκρισης.

Την οποία και δεν θα έπαιρνε και τόσο συχνά αν κρίνει κανείς το διαρκές φλερτ των συμμετοχών του με τον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Έχει φύγει ακόμα και με μηδέν βαθμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Τα πράγματα δείχνουν φέτος να αλλάζουν με την queer εμφάνιση του Olly Alexander η οποία μεταφέρει τους θεατές σε ένα μετα-αποκαλυπτικό δυστοπικό αποδυτήριο γυμναστηρίου πυγμαχίας, σε ένα διαστημόπλοιο που τρέχει προς τη Γη μέσα από μια μαύρη τρύπα.

12. Ελλάδα

Μαρίνα Σάττι – Ζάρι

«Είναι πολλά τα συναισθήματα. Και στεναχώρια που τελειώνει όλο αυτό. Εντάξει, όλες αυτές τις τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει πάρα πάρα πολύ απαιτητικές. Είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ. Έχουμε κάνει αρκετές πρόβες» είπε στην ΕΡΤ η Μαρίνα Σάττι στις τελευταίες της δηλώσεις, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.

Ζητωκραυγάζει το στάδιο; Ζητωκραυγάζει.

Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη περιγραφή. Πάμε Μαρίνα! Πάμε Ελλάδα! 12 points. Και τέλος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

11. Λετονία

Dons – Hollow

Ο Λετονός θυμίζει Γιώργο Αμυρά με πιο εκκεντρικό στιλ. Ή τη Mary Sunshine στο πριν το μακιγιάζ «η Άρτα με τα Γιάννενα«, για τους γνώστες.

Στους περισσότερους δεν αρέσει, κάτι όμως σου κάνει όταν το ακούσεις τρεις-τέσσερις-πέντε φορές. Είναι τραγούδι που θέλει τον χρόνο του για να κατακάτσει μέσα σου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Ο Dons μεγάλωσε και σπούδασε μουσική στο Saldus County Music School, έχοντας, πάντα, ως μουσικό του πρότυπο τον βρετανό frontman των Queen Freddie Mercury.

Η Λετονία έχει συμμετάσχει στη Eurovision 23 φορές με την πρώτη της συμμετοχή να είναι το 2000. Δύο χρόνια μετά, το 2002, με το «I Wanna» της Marie N. ήρθε και η νίκη.

10. Ιρλανδία

Bambie Thug – Doomsday Blue

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες συμμετοχές, αυτή της Ιρλανδίας. Θεωρείται ωδή στην queer κοινότητα μιας και προσπαθεί να στείλει το μήνυμα της απελευθέρωσης από τα δεσμά και τους φόβους μας.

Το τραγούδι λέγεται «Doomsday Blue» και το ερμηνεύει το non binary άτομο Bambie Thug. Οι στίχοι και η μουσική είναι του ίδιου και της Olivia Cassy Brooking, του Sam Matlock και του Tyler Ryder.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

«Το τραγούδι περιηγείται σε πολλά μονοπάτια. Σχετίζεται με μια τοξική σχέση και τις δυσκολίες του να είσαι ένα queer άτομο στις σχέσεις, στη μουσική βιομηχανία και γενικά στον κόσμο και να αποκλείεσαι από τα πράγματα ή να παραβλέπεις τις δυνατότητές σου. Επιπλέον, μιλάει και για την ψυχική υγεία. Κι όλα αυτά σε τρία λεπτά», δήλωσε.

Μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού το Bambie Thug παραχώρησε δηλώσεις «καρφώνοντας» την EBU για την παρέμβασή της στο performance της Ιρλανδίας.

«Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να συμπεριλάβω τα μηνύματα «εκεχειρία» και «ελευθερία για την Παλαιστίνη» στην εμφάνισή μου, διότι είμαι υπέρ της δικαιοσύνης και υπέρ της ειρήνης.

Δυστυχώς, αναγκάστηκα να αλλάξω αυτά τα μηνύματα και να γράψω απλά «Crown the Witch» στο videowall με εντολή της EBU».

9. Εσθονία

5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Το φετινό τραγούδι της Εσθονίας; Εσείς, τι νέα; Τα παιδιά; Η σύζυγος; Όλοι καλά; Πάντα καλά.

Οι 5Miinust είναι ένα εσθονικό hip-hop γκρουπ το οποίο αποτελείται από τους Estoni Kohver, Päevakoer, Põhja-Korea και Lancelot.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Το τραγούδι «(Νendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» είναι σε μουσική και στίχους των Kim Wennerström, Kohver, Lancelot, Marko Veisson, Päevakoer, Põhja Korea και Ramo Teder.

Ο τίτλος σημαίνει «Δεν ξέρω τίποτα για τα ναρκωτικά» και διεκδικούν την πρωτιά στον μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία του διαγωνισμού. Καμία άλλη πρωτιά.

8. Ισπανία

Nebulossa – ZORRA

Καταχειροκροτήθηκαν οι Nebulossa και είναι να απορεί κανείς. Δεν λέω, δυνατό το μήνυμα αλλά ένας παλιός ήχος και μια ακόμα πιο παλιά εικόνα.

«Αν βγω μόνη μου, είμαι σκύλα. Αν διασκεδάζω, είμαι η μεγαλύτερη σκύλα. Αν γυρίζω σπίτι μετά το ξημέρωμα, είμαι ακόμα πιο σκύλα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

«Ξέρω ότι δεν είμαι αυτή που θέλεις, ξέρω, καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος από αυτό, αλλά αυτή είναι η φύση μου, δεν μπορώ να μπω στον κόπο να αλλάξω για σένα».

Ας μείνουμε στο μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης κι ας αφήσουμε όλα τα άλλα στην άκρη για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας μέρα που ΄ναι.

7. Λιθουανία

Silvester Belt – Luktelk

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το eurovision.tv, αν ο Silvester Belt μπορούσε να δειπνήσει με τρεις διάσημους ανθρώπους, θα επέλεγε τους Troye Sivan, Olly Alexander και Billie Eilish.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Λέει ότι «θα ήταν μάλλον ένα queer brunch παρά ένα δείπνο, αλλά θα αργούσαμε όλοι τόσο πολύ, που θα κατέληγε να είναι απλώς ένα δείπνο».

Luktelk σημαίνει περιμένω και ο Silvester περίμενε πολύ την πρόκριση της Λιθουανίας στον τελικό της Eurovision.

«Περίμενε, περίμενε. Περιμένω ένα λεπτό ακόμα. Μια νύχτα έχει περάσει και μετά μια άλλη. Αλλά όπως πάντα, είμαι ξανά ο ίδιος», αναφέρει ένας από τους στίχους του ρεφρέν.

6. Ισραήλ

Eden Golan – Hurricane

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της πρόβας του Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης 8 Μαΐου. Αντίστοιχη η κατάσταση και στον Β’ Ημιτελικό με την παραγωγή να βάζει ψεύτικα χειροκροτήματα κατά τη διάρκεια του performance για να καλύψει τα γιουχαΐσματα ώστε να μην περάσουν στον «αέρα».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό σταθμό Kan η Golan πραγματοποίησε την τελευταία της πρόβα υπό των ήχων τεχνητών γιουχαϊσμάτων γιατί ήθελε να είναι έτοιμη στο ενδεχόμενο να υπάρχουν αντιδράσεις σε βάρος της στον τελικό.

«Είμαι περήφανη που εκπροσωπώ τη χώρα μου. Τίποτα δεν θα με πτοήσει», δηλώνει η Eden Golan, η οποία για λόγους ασφαλείας φυγαδεύτηκε από το στάδιο μετά τις πρόβες.

Η εμφάνιση στον τελικό δίχασε το κοινό, όπως ήταν αναμενόμενο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Το «Hurricane» χρειάστηκε να αλλάξει στίχους, υπό τον φόβο του αποκλεισμού. Οι διοργανωτές της Eurovision είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για τους στίχους του τραγουδιού του Ισραήλ, που φαίνεται να αναφέρονταν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Χορεύοντας στην καταιγίδα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Πάρε με σπίτι και άφησε τον κόσμο πίσω. Και υπόσχομαι ότι δεν θα ξανασυμβεί. Είμαι ακόμα βρεγμένος από αυτή τη βροχή του Οκτωβρίου. Οκτωβριανή βροχή», ήταν κάποιοι από τους επίμαχους στίχους που αντικαταστάθηκαν.

H Loreen αρνείται να δώσει το βραβείο στο Ισραήλ αν κερδίσει.

4. Λουξεμβούργο

TALI – Fighter

Η «Μαχήτρια» TALI έστειλε ξανά το Λουξεμβούργο στη Eurovision έπειτα από 31 χρόνια. Το Λουξεμβούργο έχει συμμετάσχει στη Eurovision 37 φορές από το ντεμπούτο του στον πρώτο διαγωνισμό το 1956 και έχει κερδίσει τις πέντε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Αφού τερμάτισε μεταξύ των επτά χαμηλότερων χωρών το 1993, υποβιβάστηκε και δεν μπόρεσε να διαγωνιστεί το 1994. Η χώρα δεν επέστρεψε στον διαγωνισμό το 1995 και δεν συμμετείχε τις επόμενες τρεις δεκαετίες.

«Εξεπλάγην όταν το άκουσα, γιατί ήταν η ιστορία μου σε ένα τραγούδι. Το βρήκα τόσο δροσερό και νεανικό, και επίσης απόλαυσα το ότι είχε κομμάτια ρέγκετον μέσα. Το ερωτεύτηκα», δήλωσε η TALI για το «Fighter».

3. Γερμανία

ISAAK – Always On The Run

Η Γερμανία κέρδισε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό στην 27η προσπάθεια το 1982 στο Χαρογκέιτ, όταν η Νικόλ κέρδισε με το «Ein bißchen Frieden».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Η δεύτερη γερμανική νίκη ήρθε 28 χρόνια αργότερα στον διαγωνισμό του 2010 στο Όσλο, όταν η Λένα κέρδισε με το «Satellite». Η Κάτια Έπσταϊν, η οποία τερμάτισε τρίτη το 1970 και το 1971, στη συνέχεια δεύτερη το 1980, είναι η μόνη ερμηνεύτρια που μπήκε στην πρώτη τριάδα σε τρεις περιπτώσεις.

Η Γερμανία έχει συνολικά 11 τερματισμούς στην πρώτη τριάδα, τερματίζοντας επίσης δεύτερη με τη Λένα Βαλάιτις (1981) και δύο φορές με το συγκρότημα Wind (1985 και 1987) και τερμάτισε τρίτη με τους Μαίρη Ρόος (1972), Mekado (1994) και Sürpriz (1999).

Το «Always On The Run» είναι μια κατάθεση ψυχής κι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του φετινού διαγωνισμού.

2. Ουκρανία

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Η Ουκρανία συνεχίζει την παράδοση που έχει τα τελευταία χρόνια και στέλνει ένα ακόμα πολύ ωραίο τραγούδι στη Eurovision.

Το «Teresa & Maria» αμέσως μετά την ανακοίνωσή του σκαρφάλωσε στην πρώτη πεντάδα των προβλέψεων δείχνοντας τη δυναμική του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Το τραγούδι αναφέρεται σε όλες τις γυναίκες που κουβαλούν βάρη δυσβάσταχτα στους ώμους τους και τονίζει τη σημασία της ενότητας και της συνέργειας σε δράσεις καθώς αυτές μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και σημαντικές νίκες.

Η alyona alyona θεωρείται η νέα ραπ σταρ της Ουκρανίας και η Yana Oleksandrivna Shemayeva (γνωστή ως Jerry Heil) μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τραγουδίστριες της χώρας.

1. Σουηδία

Marcus & Martinus – Unforgettable

Το «Unforgettable», με το οποίο διαγωνίζονται στην αρένα του Μάλμε, γράφτηκε από τους Jimmy “Joker” Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen και Martinus Gunnarsen, μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία στον διαγωνισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι Marcus και Martinus είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στη Σουηδία για αυτό και το στάδιο δονήθηκε στον Α΄Ημιτελικό, όταν και παρουσιάστηκαν στη σκηνή.

Στόχος τους; Να κάνουν το back-to-back στις νίκες, μετά την επικράτηση της Loreen στον περσινό διαγωνισμό.

Eurovision 2024: Ο Τελικός μόλις ξεκίνησε!

Την έναρξη της Eurovision 2024 έκανε ο σουηδός καλλιτέχνης, Bjorn Skifs, ο οποίος ερμήνευσε το single του Hooked On A Feeling.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Σειρά έχει το καθιερωμένο flag parade, με τις χώρες να παρελαύνουν στη σκηνή, με τη σειρά που θα εμφανιστούν, κρατώντας τις σημαίες τους.

Μουσική υπόκρουση το Beautiful Life των Ace of Base, το She’s Got The Look των Roxette, το I Follow Rivers του Lykke Li, το Sun Is Shining των Awxell & Ingrosso καθώς και το iconic Gimme! Gimme! Gimme! ( A Man After Midnight) των ABBΑ.

Παρουσιάστριες του Τελικού (όπως και των δύο ημιτελικών που προηγήθηκαν) η Petra Mede και η Malin Akerman, οι οποίες καλωσόρισαν τους τηλεθεατές στη Σουηδία και στο Μάλμε.

Η Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» της διαγωνίζονται στη 12η θέση, ενώ η Silia Kapsis με το «Liar» για την Κύπρο θα εμφανιστεί στην 20ή θέση, έπειτα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε μετά και την ολοκλήρωση του Β’ Ημιτελικού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Eurovision 2024: Εκτός διαγωνισμού η Ολλανδία

26 θα ήταν οι χώρες που θα ανέβαιναν στη σκηνή της Eurovision, όμως αυτός ο αριθμός μειώθηκε έπειτα από τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και του Joost Klein. Ο Klein θα εμφανιζόταν στην 5η θέση, όμως οι υπεύθυνοι της EBU αποφάσισαν να μην αλλάξει η σειρά εμφάνισης των χωρών.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής της Ολλανδίας στον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ισχύουν τα ακόλουθα: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους στην επίσημη σειρά εμφάνισης. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση 5».

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση της EBU ο καλλιτέχνης επιτέθηκε σε γυναίκα συνεργάτη της εταιρείας παραγωγής. Ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας ανακρίθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το ολλανδικό ΝΟS. Από ανάκριση πέρασε επίσης, το άτομο που τον κατήγγειλε, καθώς και άλλοι που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του το απόγευμα του Σαββάτου (11/05) ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας, AVROTROS, ξεκαθάρισε: «Ο Joost Klein δεν χτύπησε κανέναν».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η EBU αναφέρει: «Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος της αντιπροσωπείας.

Διατηρούμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού».

Eurovision 2024: Πώς θα γίνει η ψηφοφορία μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας

«Τα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών, τα οποία ελήφθησαν μετά τη βραδινή γενική πρόβα την Παρασκευή 10 Μαΐου, έχουν υπολογιστεί εκ νέου έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει κανέναν βαθμό. Για τον λόγο αυτό, όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26.

Για παράδειγμα, εάν η Ολλανδία είχε καταταγεί στην 9η θέση από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το τραγούδι που είχε καταταγεί στη 10η θέση κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το τραγούδι που είχε καταταγεί στην 11η θέση είναι τώρα στη 10η θέση και λαμβάνει 1 βαθμό.

Δεν θα δοθεί κανένας βαθμός στην Ολλανδία από το κοινό. Οι θεατές στην Ολλανδία μπορούν να ψηφίσουν στον Μεγάλο Τελικό και το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της Ολλανδίας εξακολουθεί να ισχύει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Η EBU θα ενημερώσει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς εταίρους ότι η Ολλανδία δεν συμμετέχει πλέον και θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τις γραμμές για το τραγούδι 5.

Παρακαλούμε να μην επιχειρήσει κανείς να ψηφίσει για το τραγούδι 5. Σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να ψηφίσει για το τραγούδι 5, οι ψήφοι του δεν θα μετρήσουν, αλλά υπάρχει πιθανότητα οι θεατές να χρεωθούν. Η Ολλανδία δεν θα εμφανιστεί στον πίνακα βαθμολογίας«, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της EBU.

Διαδηλωτές έξω από το στάδιο ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Οι έντονες αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ συνεχίζονται. Λίγα λεπτά πριν τον Μεγάλο Τελικό πάνω από 5.000 συγκεντρωμένοι διαδηλωτές έξω από το στάδιο στο οποίο πραγματοποιείται η Eurovision 2024 ζητούν τον αποκλεισμό της συμμετοχής του Ισραήλ.

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Όχι πια κατοχή», «Αυτό είναι γενοκτονία», «Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη», αναφέρουν τα συνθήματα των διαδηλωτών στους δρόμους του Μάλμε.

Όπως όλα δείχνουν η φετινή Eurovision θα έχει τα πιο πολιτικοποιημένα 12αρια της ιστορίας της.