Μια έκπληξη περίμενε τους θεατές του τελικού της Eurovision, αφού την εμφάνισή τους έκαναν η ΑΒΒΑ με την βοήθεια της τεχνολογίας.

Τα μέλη του συγκροτήματος που κέρδισαν τον διαγωνισμό το 1974, εμφανίστηκαν στην σκηνή ως εικονικά άβαταρ.

Έπειτα, το waterloo τραγούδησαν οι θρύλοι του διαγωνισμού Charlotte Perrelli, Carola και η Conchita Wurst αποδίδοντας φόρο τιμής στην σουηδική υπερομάδα.

Η Conchita Wurst κέρδισε τη Eurovision 2014 με το «Rise Like a Phoenix» για την Αυστρία.

Η Σουηδή Charlotte Perrelli κέρδισε το 1999 με το «Take Me To Your Heaven» και η επίσης Σουηδή Carola Haggkvist το 1991 με το «Fångad Av En Stormvind».

Άλλωστε φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι ABBA κέρδισαν τον διαγωνισμό με το «Waterloo».