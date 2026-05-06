Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων που προκάλεσε καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 6 Μαΐου 2026 στον Κηφισό στο ύψος της Αχαρνών.

Από την σύγκρουση των τεσσάρων οχημάτων, ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο ένα άτομο.

Ειδικότερα, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο αναβάτης της μίας μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχωρούν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το οδόστρωμα.