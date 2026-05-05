Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στις διεθνείς υποθέσεις και τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις, ενώ συζήτησαν επίσης το πρόγραμμα των διμερών επαφών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συζήτηση ήταν «εποικοδομητική» και «επαγγελματική».

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν προ ημερών

Το τηλεφώνημα έρχεται λίγες μέρες μετά από αντίστοιχη τηλεφωνική επαφή που είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν συγκεκριμένα ο πόλεμος στην Ουκρανία, το Ιράν και οι διμερείς σχέσεις και συνεργασία.

Σημειώνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει τότε μια μικρής διάρκειας εκεχειρίας στην Ουκρανία με αφορμή την Ημέρα της Νίκης και τους εορτασμούς για την επικράτηση κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.