Με άρθρο του στο Politico ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο εκλεγμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ο οποίος στην φυλακή περιμένοντας να δικαστεί από τον Μάρτιο του 2025, πραγματοποίησε παρέμβαση για τη σχέση Τουρκίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την υπόθεση του ίδιου στο πλαίσιο της κατάστασης του τουρκικού κράτους δικαίου. Το άρθρο του έχει τίτλο: «Μην συμπεριφέρεστε στην Τουρκία όπως στην Ρωσία και την Κίνα».

«Γράμμα» Ιμάμογλου από το Σιλιβρί

Ο Ιμάμογλου ξεκινά το άρθρο του με την φράση: «Γράφω αυτές τις γραμμές από ένα κελί στο Σιλιβρί». Σύμφωνα με τον ίδιο η κράτησή του δεν αποτελεί απλώς ατομική δικαστική υπόθεση, αλλά «αντανάκλαση μιας βαθύτερης ρωγμής στη δημοκρατία της Τουρκίας και στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Ιμάμογλου υπογραμμίζει ότι, παρά την επίσημη έναρξη της ενταξιακής πορείας από το 1999, η διαδικασία παραμένει πολιτικά παγωμένη και θεσμικά αποδυναμωμένη, την ώρα που η Άγκυρα εξακολουθεί να διακηρύσσει τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει το κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για δηλώσεις της

Το σημείο που ξεχωρίζει όμως είναι η αναφορά του στην συζήτηση που προκάλεσε η πρόσφατη τοποθέτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ενέταξε την Τουρκία σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε υποστηρίξει πρόσφατα ότι «Η ΕΕ δεν μπορεί να δεχθεί τουρκική, κινεζική ή ρωσική επιρροή» Ο Τούρκος πολιτικός προειδοποιεί ότι μια τέτοια προσέγγιση αγνοεί τη θεσμική σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη και τις στρατηγικές της διαστάσεις στο ΝΑΤΟ και την περιφερειακή ασφάλεια.

Όπως σημειώνει, η Τουρκία αποτελεί οργανικό μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Συμμαχίας, και η απομάκρυνσή της από την ευρωπαϊκή τροχιά θα έπληττε και την ίδια την ΕΕ.

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η ίδια η τουρκική κυβέρνηση έχει συμβάλει στην απομάκρυνση της χώρας από τα ευρωπαϊκά πρότυπα μέσω της αποδυνάμωσης των θεσμών και της πίεσης στην αντιπολίτευση.

Τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον Ιμάμογλου

Παράλληλα, κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ταλαντεύεται μεταξύ αρχών και συμφερόντων, χωρίς συνεκτική στρατηγική για τη σχέση με την Τουρκία, καλώντας την να υπερβεί στερεοτυπικές και φοβικές προσεγγίσεις.

«Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι μια Τουρκία σε αναμονή στα σύνορα της Ευρώπης, αλλά μια χώρα που οικοδομεί ισότιμες σχέσεις με την ΕΕ πάνω σε αξίες, δικαιώματα και αμοιβαίο συμφέρον», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας, από το κελί της φυλακής του, ο Ιμάμογλου δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένος στην προοπτική μιας Τουρκίας που θα βασίζεται στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, το οποίο – όπως τονίζει – «δεν πρέπει να παραμένει επ’ αόριστον σε εκκρεμότητα».