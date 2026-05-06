Χαμόγελα συγκρατημένης αισιοδοξίας έφεραν στο μέγαρο Μαξίμου οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις οι οποίες διεξήχθησαν σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της πορείας της από το 2019 έως τώρα.

Η ανάγνωση που συνεχίζει να γίνεται ταυτόχρονα με τις κυλιόμενες μετρήσεις που λαμβάνουν στο κυβερνητικό επιτελείο, και οι οποίες εστιάζουν περισσότερο σε επί μέρους χαρακτηριστικά αποτυπώνουν μία εικόνα σίγουρα καλύτερη από εκείνη που ανέμεναν.

Η σκανδαλολογία σε συνδυασμό με τις ήδη εμφανείς σημαντικές επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία δημιούργησαν έναν απολύτως αρνητικό σκηνικό για την εικόνα της κυβέρνησης και αυτό σαφώς αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει απώλειες από δύο έως τρεις μονάδες στην πρόθεση ψήφου.

Το πρώτο στοιχείο το οποίο αναλύθηκε είναι το σταθερό και ξεκάθαρο προβάδισμα άνω των 15 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με όλους τους υπόλοιπους κομματικούς σχηματισμούς απο κάτω. Αυτό δείχνει σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη μία ολοκάθαρη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας έναντι των υπολοίπων και μάλιστα σε περίοδο που είναι όχι μόνο δύσκολη αλλά γίνεται πολύ κοντά στη λήξη της δεύτερης θητείας όπου όλα τα κόμματα σε ανάλογη θέση στο παρελθόν έδειχναν σημαντικά σημάδια κόπωσης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αντοχή για την κυβέρνηση

Η αντοχή λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που σημείωσαν στο μπλοκάκι τους οι συνεργάτες του πρωθυπουργού και για την οποία συμφώνησαν οτι είναι μία καλή βάση για να χτιστεί η στρατηγική που στόχο έχει σε μία τρίτη θητεία με αυτοδυναμία. Ωστόσο, όλοι παραδέχονται οτι η προσπάθεια θα πρέπει να είναι τιτάνια καθώς οι παραπάνω συγκυρίες δεν επιτρέπουν την στρατηγική αυτή να δομηθεί σε περιβάλλον σταθερότητας και ηρεμίας με όσα συνταρακτικά συμβαίνουν στον πλανήτη.

Υπεροχή για τον Μητσοτάκη

Το δεύτερο στοιχείο που κατεγράφη είναι η υπεροχή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, συστατικό το οποίο δείχνει , επίσης καθαρά, ποιόν επιλέγει η πλειοψηφία για το τιμόνι της χώρας. Το συγκεκριμένο εύρημα έχει την σημασία του για όσους στο παρασκήνιο απεργάζονται πολιτικά σενάρια, σε ένα υποτιθέμενο δυσμενές σενάριο για την αυτοδυναμία, για σχηματισμό συμμαχικών κυβερνήσεων αλλά με άλλον πρωθυπουργό.

Οπως τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει μία ισχυρή λαϊκή εντολή η οποία βεβαίως θα καταγραφεί με την αριθμητική διαφορά των ψήφων στην κάλπη.

Στο μικροσκόπιο μπήκε μάλιστα και η θέση που καταγράφει ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος στις μετρήσεις, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, κάτι που επισήμανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Προβληματισμός για την «γκρίζα ζώνη»

Το τρίτο σημείο το οποίο και «σηκώνει» την μεγαλύτερη ανάλυση αλλά και προσοχή για το μέλλον είναι διττό: Από τη μία αυξάνονται όσοι συγκεντρώνονται στην λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» δηλαδή εκείνοι που εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για την κυβέρνηση αλλά δεν δίνουν κάποια απάντηση για το ποιό κόμμα προτιμούν. Από την άλλη, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου δείχνει μία αξιοσημείωτη αντοχή η οποία όπως γνωρίζουν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού έχει και σημεία αύξησης δυνάμεων σε περιοχές όπως η Μακεδονία και η Πελοπόννησος.

Εν αναμονή Τσίπρα και Καρυστιανού

Η γκρίζα ζώνη χρειάζεται περισσότερη μελέτη η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει τώρα αλλά όταν ανακοινωθούν και επίσημα τα δύο αναμενόμενα κόμματα αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Και τούτο διότι οι προτιμήσεις στα επιστημονικώς αποδεκτά ερωτήματα που γίνονται αυτή την στιγμή δείχνουν μία δυναμική που θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και σε διψήφια νούμερα, ποσοστά διόλου ευκαταφρόνητα για την διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Το ποσοστό των ψηφοφόρων που θα μετακινηθούν από την «γκρίζα ζώνη» προς τα κόμματα αυτά θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο ως προς τις απώλειες που έχει να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία.

Σε μία πρώτη ανάγνωση πάντως, η δεξαμενή αυτή δεν πρόκειται να «αδειάσει» εντελώς με ροές προς τα δύο νέα κόμματα ενώ παράλληλα θα υπάρχει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για επαναπατρισμό πρόσκαιρα δυσαρεστημένων ψηφοφόρων.

Ο πόλεμος δεν κάνει κακό στην κυβέρνηση

Αναλύσεις έγιναν και για το περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές σε σχέση με την κρίση του πολέμου. Εκτιμήθηκε πώς το δυσμενές αυτό περιβάλλον δεν κάνει απαραίτητα κακό για την κυβέρνηση τουλάχιστον στο πεδίο της απαιτούμενης ασφάλειας και σταθερότητας στην διακυβέρνηση που πάντα αναζητά ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πάντως το σίγουρα είναι πώς στο Μαξίμου αναμένουν τις μετρήσεις εκείνες που θα προκύψουν μετά και τα δύο νέα κόμματα με του ίδιους να θεωρούν ότι έχοντας το πλεονέκτημα της κυβέρνησης είναι στο χέρι τους να καλύψουν την χαμένη ως τώρα διαφορά με μία πολιτική που

θα περιλαμβάνει τα συστατικά της οικονομικής στήριξης και της αίσθησης ότι η χώρα σε περίοδο διεθνούς ανησυχίας μπορεί να τα φέρει εις πέρας.