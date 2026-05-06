Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συχνά αναφερθεί στη Βίβλο ως το αγαπημένο του βιβλίο, μετά το δικό του μοναδικό συγγραφικό πόνημα, με τίτλο «The art of the Deal» – «Η τέχνη της συμφωνίας».

Πριν από έναν μήνα, στις 7 Απριλίου, ενώ ανέμενε το Ιράν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο ο ίδιος ξεκίνησε, και αφού λίγο νωρίτερα είχε απειλήσει τη χώρα με αφανισμό, ο Τραμπ πήρε θέση στο Οβάλ Γραφείο και ακούμπησε τα χέρια του στη Βίβλο. Στη συνέχεια, με το βλέμμα στην κάμερα που τον κατέγραφε, άρχισε να διαβάζει ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη.

Η ανάγνωση του αποσπάσματος δημοσιεύθηκε στο Διαδίκτυο, στο πλαίσιο εκδήλωσης με τίτλο «America Reads the Bible», «Η Αμερική διαβάζει τη Βίβλο», ενός μαραθωνίου ανάγνωσης της Βίβλου, ο οποίος οργανώθηκε από τις 19 ως τις 25 Απριλίου στο Μουσείο της Βίβλου, στην Ουάσιγκτον, και στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά, θρησκευτικοί ηγέτες και πολιτικοί των ΗΠΑ.

Αλγεινές εντυπώσεις από την επίθεση Τραμπ σε Πάπα

Με τη συμμετοχή του στην εκδήλωση, ο Τραμπ προσπάθησε να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις που είχε προκαλέσει σε εκατομμύρια Καθολικούς στις ΗΠΑ (σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι Καθολικοί στις ΗΠΑ ανέρχονται σε 67-73 εκατομμύρια και αντιστοιχούν στο 20-25% των Αμερικανών) τόσο η επίθεσή του στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, – τον πρώτο αμερικανό Πάπα-, ο οποίος επέκρινε τον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, όσο και η πρωτοβουλία του Τραμπ να αναρτήσει στο Διαδίκτυο μια εικόνα του, η οποία τον παρουσίαζε με τη μορφή του Ιησού.

Εντός του Μαΐου, ο αμερικανός πρόεδρος και οι σύμβουλοί του αναμένεται να συμμετάσχουν σε σειρά εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και μια δημόσια προσευχή στην Ουάσιγκτον. Οι εκδηλώσεις αυτές αποσκοπούν στο να επιβεβαιώσουν τον χριστιανικό χαρακτήρα των ΗΠΑ, με αφορμή την εφετινή επέτειο για τη συμπλήρωση των 250 ετών από την ίδρυσή τους.

Με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές – Αρνητικές οι δημοσκοπήσεις για τους Ρεπουμπλικανούς

Ο Τραμπ αντιλαμβάνεται ότι ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου, στις οποίες, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να απολέσουν τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου (της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, θα πρέπει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τους θρησκευόμενους αμερικανούς ψηφοφόρους, τους Καθολικούς και τους Ευαγγελικούς (εκδοχή των Προτεσταντών), οι οποίοι αποτελούν τις δύο μεγάλες ομάδες ψηφοφόρων, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην επανεκλογή του στο προεδρικό αξίωμα το 2024.

Στο Βατικανό ο Καθολικός Μάρκο Ρούμπιο

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναθέρμανσης της σχέσης του με τους Καθολικούς, ο Τραμπ στέλνει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αύριο, στο Βατικανό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον ποντίφικα στη Αγία Έδρα «για να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος του Δυτικού Ημισφαιρίου», όπως τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο Ρούμπιο επελέγη ως καταλληλότερος σε σχέση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, διότι αφ’ ενός είναι Καθολικός από τα γεννοφάσκια του, σε αντίθεση με τον Βανς που ασπάστηκε τον Καθολικισμό προ επταετίας, και αφ’ ετέρου, διότι είναι ηπιότερος σε σχέση με τον «ωμό» Βανς, ο οποίος ζήτησε από τον Πάπα να ασχολείται με θεολογικά ζητήματα και όχι με πολιτικά.

Δημοσκόπηση του Νewsweek (21-23 Απριλίου) κατέγραψε πάντως ότι το 48% των Καθολικών θεωρεί ότι είναι θεμιτό ο Πάπας να ασκεί κριτική στις πολιτικές του προέδρου, ενώ μόλις το 21% πιστεύει ότι ο Τραμπ μπορεί να επικρίνει τον ποντίφηκα.

Δεν είναι βέβαιο ότι η επικείμενη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Πάπα στο Βατικανό, θα αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις των αμερικανών Καθολικών με τον Τραμπ. Σύμφωνα με τους New York Times, οι σχέσεις του προέδρου με τους καθολικούς ψηφοφόρους είχαν διαταραχθεί πολύ πριν ο Τραμπ επιτεθεί στον Πάπα, ο οποίος ως επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, είναι ο θρησκευτικός ηγέτης 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών παγκοσμίως. Τόσο οι λευκοί όσο και οι μη λευκοί αμερικανοί Καθολικοί, στην πλειονότητά τους, αντιτίθεται στον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Pew κατέγραψε ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ μεταξύ των ισπανόφωνων Καθολικών στις ΗΠΑ είναι μόλις 23%- η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 45% του συνόλου των Καθολικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των λευκών αμερικανών Καθολικών, το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ ανέρχεται στο 52% ενώ το 84% όλων των αμερικανών Καθολικών έχει θετική γνώμη για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ. Και όπως επισημαίνουν αναλυτές, επειδή τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου συνδέονται στενά με την εκλογική επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, ακόμη και μικρή περαιτέρω μείωση της υποστήριξης στον Τραμπ από τους Καθολικούς ψηφοφόρους -ιδίως σε πολιτείες όπως το Ουισκόνσιν, η Πενσιλβάνια και το Τέξας, με μεγάλα ποσοστά Καθολικών ψηφοφόρων-, θα μπορούσε να επηρεάσει τα εκλογικά αποτελέσματα.

Η αντιμεταναστευτική πολιτική Τραμπ δυσαρεστεί Ευαγγελικούς και Καθολικούς

Δεν είναι όμως μόνον ο πόλεμος στο Ιράν που απομακρύνει τους θρησκευόμενους ψηφοφόρους του Τραμπ. Σύμφωνα με τον αιδεσιμότατο Γκαμπριέλ Σαλγκέρο, πρόεδρο και ιδρυτή της National Latino Evangelical Coalition – (Εθνικός Συνασπισμός Ισπανόφωνων Ευαγγελικών), ενός δικτύου χιλιάδων ευαγγελικών εκκλησιών στις ΗΠΑ, η προσέλευση στις λειτουργίες έχει μειωθεί έως και κατά 30% σε ορισμένες κοινότητες, εξαιτίας της σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Ο Σαλγκέρο χαρακτηρίζει τους ισπανόφωνους Ευαγγελικούς ως «τους κατεξοχήν μετακινούμενους ψηφοφόρους» και τόνισε ότι οι δικές τους κοινότητες έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος της στήριξης των οικογενειών που έχουν χωριστεί λόγω των μαζικών απελάσεων. Μέλη αυτών των κοινοτήτων προσφέρουν γεύματα σε ανθρώπους που δεν τολμούν να βγουν από το σπίτι από τον φόβο της απέλασης ενώ συχνά αναλαμβάνουν και τη μεταφορά παιδιών προς και από τα σχολεία τους.