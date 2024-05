Η Έλενα Παπαρίζου πραγματοποίησε μία μοναδική εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision το βράδυ της Πέμπτης, κατά την διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού.

Ξεσήκωσε το κοινό της 68ης διοργάνωσης, τραγουδώντας το διαχρονικό «My Number One» και χορεύοντας υπό τους ήχους της λύρας 19 χρόνια μετά την πρωτιά που έφερε στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως φέτος επίσης είναι η επέτειος των 50 χρόνων από την πρώτη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό.

Η σταρ επέλεξε να φορέσει μία εκθαμβωτική ολόσωμη φόρμα με 700.000 χιλιάδες κρύσταλλα του σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου στα χρώματα του μπλε, του χρυσού και του κίτρινου συμβολίζοντας την ελευθερία, την δύναμη και το φως μέσα από αρχαϊκά μοτίβα.

Η λαμπερή δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή ολοκληρώθηκε με της ίδιας φιλοσοφίας ψηλοτάκουνα μποτίνια, ενώ τα χρυσά κρύσταλλα που έπεφταν σαν βροχή, δημιουργούσαν μια κίνηση με διάχυτη λάμψη.

Για την εμφάνιση της διεθνούς φήμης τραγουδίστριας χρειάστηκαν 1 εκατομμύριο κρύσταλλοι και 300 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Η εμφάνιση αποθεώθηκε στο X.

