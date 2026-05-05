Ένα πρώτο εικοσάλεπτο βγαλμένο από Playstation πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό. Οι ερυθρόλευκοι έφτασαν να προηγούνται με 61-40 μετά από είκοσι λεπτά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε δέκα από τους δώδεκα παίκτες που χρησιμοποίησε να βρίσκουν το δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Ο Γουόκαπ με 12 και ο Φουρνιέ με έντεκα πόντους ήταν εκείνοι που οδήγησαν στο σκοράρισμα.

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με ρεσιτάλ έξω από τη γραμμή του τριπόντου όπου ευστόχησαν σε 13 από τις 21 προσπάθειές τους. Ενδεικτικό του πλουραλισμού στην επίθεση ήταν οι 18 ασίστ για τρία λάθη.

Τα στατιστικά του Ολυμπιακού στα πρώτα 20 λεπτά