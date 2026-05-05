Την λήξη της επιχείρησης Επική Οργή (Epic Fury) που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και είχε επιθετικά χαρακτηριστικά κατά του Ιράν κήρυξε προ ολίγου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συμπλήρωσε πως τώρα ξεκίνησε η Επιχείρηση Ελευθερία (Project Freedom), η οποία έχει αμυντικά χαρακτηριστικά καθώς εστιάζει στην αποκατάσταση της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ενημερώσει το Κογκρέσο

Όπως ανέφερε, «η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος το Κογκρέσο» και τώρα, σύμφωνα με τον Ρούμπιο οι ΗΠΑ περνούν στην επιχείρηση «Ελευθερία», με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων και την ασφαλή διέλευσή τους.

Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερώσει το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν με τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου των 60 ημερών, ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν ή παραβιαστεί η εκεχειρία.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τον Ρούμπιο να επισημαίνει ότι ζητήματα όπως το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου θα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, «ο πρόεδρος και η ομάδα του γνωρίζουν πλήρως τη σημασία αυτού του ζητήματος», αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για να μην επηρεαστεί η διπλωματική διαδικασία.

Τι είπε ο Ρούμπιο για την κατάσταση στο πεδίο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην κατάσταση στο πεδίο, περιγράφοντας μια ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, προερχόμενοι από 87 χώρες, χαρακτηρίζοντάς τους «εύκολους στόχους, απομονωμένους και ευάλωτους». Μάλιστα, σημείωσε ότι «τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους» λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα Στενά.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πυροβολισμός αν δεν δεχθούμε πρώτα πυρά» και ξεκαθαρίζοντας πως στόχος είναι η προστασία των δυνάμεων και της ναυσιπλοΐας, όχι η κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Έκκληση να επιστρέψει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλέξει «μια λογική πορεία», επισημαίνοντας ότι ενδέχεται αρχικά να υπάρξει μια πιο περιορισμένη συμφωνία, βασισμένη σε βασικά σημεία κατανόησης, προτού διαμορφωθεί ένα πλήρες πλαίσιο.

Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις ιρανικές προθέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «ξεκάθαρα» την απόκτηση πυρηνικού όπλου και ότι οι σχετικές διαψεύσεις δεν συνάδουν με τις ενέργειές της, όπως η ανάπτυξη προηγμένων φυγοκεντρητών και η δημιουργία υπόγειων εγκαταστάσεων.

Τέλος, προειδοποίησε ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αποδεχθεί ως «κανονικότητα» τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. «Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει κανονικό το γεγονός ότι μπορούν να ανατινάζουν εμπορικά πλοία ή να τοποθετούν νάρκες», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο στόχος των ΗΠΑ είναι να επανέλθει η λειτουργία του περάσματος «όπως πριν από τον πόλεμο».