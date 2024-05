Μετά τον αποκλεισμό του Ολλανδού εκπροσώπου στην Eurovision, τα απρόοπτα συνεχίζονται, με τον διαγωνισμό να συνεχίζει να ακολουθεί πολιτικά μονοπάτια τις τελευταίες ώρες.

Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ελβετία δεν εμφανίστηκαν στη σκηνή της παρέλασης των σημαιών κατά την έναρξη της πρόβας. Μάλιστα, το Bambie Thug που εκπροσωπεί την Ιρλανδία δεν εμφανίστηκε στη σκηνή ούτε για να παρουσιάσει το τραγούδι του.

Ο λόγος που επικαλείται το Bambie αφορά μια κατάσταση που απαιτεί «επείγουσα προσοχή» από τους διοργανωτές, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του θέματος και συζητά επί του παρόντος τις απαραίτητες ενέργειες. «Εξετάζουμε το θέμα» δήλωσε εκπρόσωπος στο skynews.com.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια συνέντευξης, το Bambie, σχολιάζοντας την παρουσία του Ισραήλ στον μεγάλο τελικό, είπε ότι «έκλαψε» κατά την διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου ημιτελικού φορώντας στο λαιμό ένα παλαιστινιακό keffiyeh.

"I cried with my team." Ireland 🇮🇪 Eurovision finalist Bambie Thug is asked how they felt when Israel qualified for the #EUROVISION final.

Βέβαια, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ελβετία, εμφανίστηκαν στη συνέχεια και παρουσίασαν τα κομμάτια τους κανονικά.

Κατά την διάρκεια του τραγουδιού της Γαλλίας, ο εκπρόσωπος της χώρας Slimane διέκοψε την ερμηνεία του και είπε τα εξής: «Κάθε καλλιτέχνης εδώ θέλει να τραγουδήσει για την αγάπη και για την ειρήνη. Πρέπει να μας ενώνει η μουσική με αγάπη και ειρήνη. Ενωμένοι από τη μουσική αλλά με αγάπη».

France's artist #Slimane held a speech about peace and unity while performing and refused to do his acapella part during the family show. The EBU censored his broadcast.



