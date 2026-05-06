Ναυάγιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε σε βραχώδες σημείο και βυθίστηκε. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πλωτά μέσα του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καταφέρνοντας να περισυλλέξουν και τους εννέα ναυτικούς που επέβαιναν στο πλοίο, οι οποίοι είναι πλέον ασφαλείς.

Το φορτηγό πλοίο είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας φορτίο περίπου 8.000 μετρικών τόνων σόδας. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το σκάφος προσάραξε στα βράχια, νωρίς το πρωί της Τετάρτης (06/05). Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές στο κύτος, με αποτέλεσμα την ταχεία εισροή υδάτων και την τελική βύθιση του πλοίου.

Η γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα ναυτικοί (οκτώ Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν). Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και πολυεπίπεδη:

Από θαλάσσης: Δύο μέλη του πληρώματος περισυνελέγησαν απευθείας από τη θάλασσα από πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Από ξηράς: Οι υπόλοιποι επτά ναυτικοί εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο της ακτής, από όπου απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία από τα σωστικά συνεργεία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά τέσσερα πλωτά του Λιμενικού, το επιβατηγό πλοίο «Σάμος», τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Άνδρου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή λειτούργησαν ως σύμμαχος στην αίσια έκβαση της επιχείρησης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη και τη βύθιση του φορτηγού πλοίου.