Στη 11η θέση με 126 βαθμούς κατατάχθηκε η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι» στον 68ο διαγωνισμό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας, ενώ η Ελβετία με τον τραγουδιστή Νέμο, κατέκτησε την πρώτη θέση αφού σάρωσε τα 12αρια από τις επιτροπές.

Η Ελλάδα κέρδισε από τις κριτικές επιτροπές συνολικά 41 βαθμούς. Η Μαρίνα Σάττι έλαβε 12 βαθμούς από την Ελβετία. Η Κύπρος έδωσε στην Ελλάδα 7 βαθμούς, η Αλβανία 7 βαθμούς, η Γαλλία 4, η Αρμενία 4, η Σερβία 3, η Σλοβενία 2 και η Νορβηγία 2.

To «Ζάρι» από το κοινό έλαβε 85 βαθμούς: Κύπρος 12, Αρμενία 10, Σερβία 8, Άγιος Μαρίνος 7, Λουξεμβούργο 5, Γερμανία 5, Ελβετία 4, Αλβανία 4, Ολλανδία 4, Βέλγιο 4, Rest of the world 3, Μολδαβία 3, Αυστραλία 3, Ιταλία 2, Μάλτα 2, Γεωργία 2, Ισπανία 2, Τσεχία 2, Ηνωμένο Βασίλειο 1, Αζερμπαϊτζάν 1 και Γαλλία 1.

H Ελλάδα από την πλευρά της με την Έλενα Παπαρίζου έδωσε 10 βαθμούς στην Κύπρο και 12 στην Ελβετία.

Δείτε την εμφάνιση της Ελλάδας στον τελικό

Η Κύπρος με τη Silia Kapsis με το Liar βρέθηκαν στην 15η θέση.