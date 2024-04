Η αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές περίπου 100 ανθρώπων μεταξύ φιλοπαλαιστινιακών διαδηλωτών στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης Northeastern University απαντώντας έτσι στη χρήση αντισημιτικών ύβρεων, ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι προσαγωγές έγιναν καθώς κάποιοι διαδηλωτές «ξεπέρασαν τα όρια» και ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «Σκοτώστε τους Εβραίους», ανέφερε ανακοίνωση του πανεπιστημίου στην πλατφόρμα Χ.

Boston Police have started arresting protesters at Northeastern University this morning!pic.twitter.com/apotEfZ1kr

