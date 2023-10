Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι στρατιωτικές επιχειρήσει του Ισραήλ εντός της Λωρίδας της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

Σε ανάρτηση στο Telegram που δημοσιεύτηκε την τελευταία ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «τρομοκράτες που πυροβόλησαν στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, όπως και τρομοκράτες που εντοπίστηκαν στην ακτογραμμή στη Λωρίδα της Γάζας κοντά στην περιοχή Ζικίμ».

Το IDF δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο που είπε ότι δείχνει τα τανκς και άλλα οχήματά του μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Σε άλλο βίντεο του IDF απεικονίζονται οι αεροπορικές επιδρομές στο Beit Hanoun, στη βορειοανατολική γωνία της Λωρίδας της Γάζας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, μαχητές της Χαμάς που βγήκαν από τούνελ κοντά στο πέρασμα Ερέζ μέσα στη Λωρίδα της Γάζας «εξολοθρεύτηκαν».

Την ίδια ώρα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι έλαβε προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Γάζα.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε πως οι αναφορές αυτές είναι «πολύ ανησυχητικές».

«Η αναφορά της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου για απειλές εκκένωσης του νοσοκομείου Αλ Κουντς στη Γάζα είναι πολύ ανησυχητική», έγραψε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην πλατφόρμα X.

«Επαναλαμβάνουμε — είναι αδύνατο να εκκενωθούν νοσοκομεία γεμάτα ασθενείς χωρίς οι ζωές τους να τεθούν σε κίνδυνο».

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το Quds News Network, δίκτυο που συνδέεται με τη Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε στην περιοχή του νοσοκομείου.

Πάντως, όπως μεταδίδει το Anadolu, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στο νοσοκομείο.

#BREAKING ‘We will continue operating Al-Quds Hospital despite Israeli aircraft targeting its vicinity,’ Palestinian Red Crescent spokesperson tells Anadolu pic.twitter.com/CXA5QfD8Es

— Anadolu English (@anadoluagency) October 29, 2023