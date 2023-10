Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) βρίσκεται πίσω από την επίθεση αυτοκτονίας που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί στην Άγκυρα, μπροστά από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF, που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση.

Το PKK χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και από πολλές χώρες της Δύσης.

«Οι τρομοκράτες δεν θα επιτύχουν ποτέ τους σκοπούς τους. Οι κακούργοι που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και δεν θα τους επιτύχουν ποτέ» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την τρομοκρατική επίθεση, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο βομβιστές και τραυματίστηκαν άλλοι δύο αστυνομικοί.

Εν τω μεταξύ σοκάρει το βίντεο στο Twitter που δείχνει τη στιγμή που ο ένας βομβιστής βγαίνει από το αυτοκίνητο και πυροδοτεί τα εκρηκτικά με τα οποία είναι ζωσμένος.

Οι δύο τρομοκράτες, γύρω στις 09.30, πέρασαν με ένα ελαφρύ επαγγελματικό όχημα μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών και εξαπέλυσαν τη βομβιστική επίθεση. Ο ένας από τους τρομοκράτες ανατινάχθηκε και ο άλλος τρομοκράτης εξουδετερώθηκε από την Αστυνομία. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

A suicide bomber blows himself up near the Turkish parliament.

They can’t even spare their own.#Turkey pic.twitter.com/MjuJqrxxa3

— Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) October 1, 2023