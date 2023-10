Μήνυμα στους τρομοκράτες έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες μετά την βομβιστική επίθεση μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα.

«Οι τρομοκράτες δεν θα επιτύχουν ποτέ τους σκοπούς τους. Οι κακούργοι που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και δεν θα τους επιτύχουν ποτέ» δήλωσε σήμερα μετά την τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Κοινοβούλιο στην Άγκυρα, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο βομβιστές και τραυματίστηκαν άλλοι δύο αστυνομικοί.

«Η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έκανε να υπομένουμε στην πόρτα της 40 χρόνια» είπε κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

«Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην ΕΕ, όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί «νέες απαιτήσεις ή όρους στη διαδικασία ένταξης».

Εν τω μεταξύ σοκάρει το βίντεο στο Twitter που δείχνει τη στιγμή που ο ένας βομβιστής βγαίνει από το αυτοκίνητο και πυροδοτεί τα εκρηκτικά με τα οποία είναι ζωσμένος.

They can’t even spare their own. #Turkey pic.twitter.com/MjuJqrxxa3

A suicide bomber blows himself up near the Turkish parliament.

«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην ‘Αγκυρα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει.

Greece strongly condemns today’s terrorist attack in Ankara.

We express our solidarity with the people and Government of Türkiye and wish a speedy recovery to the injured. pic.twitter.com/HGnj7qHbzr

