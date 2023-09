2ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Δήμου Πειραιά: «Piraeus Taste Festival: Sea Food and More» To 2o γαστρονομικό φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά “Piraeus Taste Festival: Sea Food and More” έρχεται την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου.