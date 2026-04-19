Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Κυριακής, καθώς πρόκειται για τον δράστη της επίθεσης με πυροβολισμούς, σε επιχείρηση του Αγίου Δημητρίου, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας, σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής, όπου εντοπίστηκε να διαμένει σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, καθώς φέρεται να είχε ταυτοποιηθεί, εδώ και καιρό, από τις αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ε.Κ.Α.Μ και παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα και πέρασαν χειροπέδες στον 39χρονο, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι σε βάρος του συλληφθέντα υπήρχε και εισαγγελική διάταξη για την ανάκληση προηγούμενης αποφυλάκισής του. Ο ίδιος καλείται πλέον να εκτίσει ποινή κάθειρξης που ξεπερνά τα οκτώ χρόνια, για υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και ληστεία.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Ιανουαρίου. Φορώντας κουκούλα, είχε εισβάλει στο ψητοπωλείο και άνοιξε πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη και του πατέρα του, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης διέφυγε με όχημα τύπου SUV, και εξαφανίστηκε από το σημείο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκαν έχοντας δεχθεί από μία σφαίρα ο καθένας στο πόδι.