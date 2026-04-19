Παρά την αχτίδα ελπίδας για ανανέωση της εκεχειρίας, ο αμερικανός πρόεδρος απειλεί με πλήρη ισοπέδωση των υποδομών του Ιράν, ενώ η μάχη για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ φέρνει την παγκόσμια οικονομία στο χείλος του γκρεμού.

Διπλωματικός πυρετός στο Ισλαμαμπάντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στο Πακιστάν τη Δευτέρα, για συνομιλίες με το Ιράν, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, που λήγει αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Αν και το Ιράν δεν επιβεβαίωσε αμέσως τις συνομιλίες, η προοπτική μιας συνάντησης έρχεται σε μια στιγμή που η ναυσιπλοΐα στην κρίσιμη υδάτινη οδό παραμένει παγωμένη. Το Ιράν απειλεί με κλείσιμο των Στενών, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στα πλοία που κατευθύνονται προς και από τα ιρανικά λιμάνια.

Τελεσίγραφο Τραμπ: «Θα ισοπεδώσουμε εργοστάσια και γέφυρες»

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας πυρά εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά. Η ρητορική του ήταν πρωτοφανώς σκληρή, απειλώντας ευθέως με καταστροφή των πολιτικών υποδομών της χώρας.

«Εάν δε δεχτούν τη συμφωνία που προσφέρουν οι ΗΠΑ, πρόκειται να εξουδετερώσουμε κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Το αγκάθι των Στενών του Ορμούζ

Για την Ισλαμική Δημοκρατία, το κλείσιμο των Στενών αποτελεί το ισχυρότερο όπλο της, απειλώντας την παγκόσμια οικονομία και προκαλώντας πολιτικό κόστος στον Τραμπ. Από την άλλη, ο αμερικανικός αποκλεισμός στραγγαλίζει την ήδη εξασθενημένη ιρανική οικονομία.

Ο ιρανός πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, ξεκαθάρισε τη θέση της Τεχεράνης: «Είναι αδύνατο να περάσουν άλλοι από τα Στενά του Ορμούζ, όσο δεν μπορούμε εμείς». Παρά το χάσμα, ο Καλιμπάφ τόνισε ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει την ειρήνη, σημειώνοντας ότι «δε θα υπάρξει υποχώρηση στο πεδίο της διπλωματίας».

Κίνδυνος παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης

Μετά από μια σύντομη προσπάθεια επανέναρξης των διελεύσεων, το Σάββατο, τα πλοία στον Περσικό Κόλπο ακινητοποιήθηκαν ξανά. Δύο πλοία με σημαία Ινδίας δέχθηκαν πυρά και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, επαναφέροντας το καθεστώς αβεβαιότητας στα Στενά, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η κατάσταση αυτή απειλεί να βαθύνει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και να ωθήσει τις δύο πλευρές σε μια νέα, γενικευμένη σύγκρουση, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην όγδοη εβδομάδα του.

Ο ρόλος του Πακιστάν και το πυρηνικό ζήτημα

Το Πακιστάν εργάζεται πυρετωδώς ως διαμεσολαβητής, για να «γεφυρώσει» τις διαφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμερικανικές ομάδες ασφαλείας βρίσκονται ήδη στο Ισλαμαμπάντ, για την προετοιμασία των συνομιλιών.

Ωστόσο, το «αγκάθι» του πυρηνικού προγράμματος παραμένει. Ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζάντε, χαρακτήρισε «αδιανόητη» την παράδοση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, αν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συζητήσει «οποιεσδήποτε άλλες ανησυχίες».

Με την εκεχειρία να εκπνέει σε λίγα 24ωρα, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στο Πακιστάν, σε μια από τις πιο κρίσιμες διπλωματικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.