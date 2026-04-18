Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ γνωστοποίησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.

Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ.

Άρρωστη, σε ανησυχητική κατάσταση υγείας από το περασμένο καλοκαίρι, η Μπαγιέ, η οποία είχε εμφανιστεί σε ταινίες των Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπρόλ, πέθανε «το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy», δήλωσε η οικογένειά της.

Ποια ήταν η Ναταλί Μπαγιέ

Η Ναταλί Μπαγιέ, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές και πολυβραβευμένες μορφές του γαλλικού σινεμά. Με μια καριέρα που απλώθηκε σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, κατάφερε να εξελιχθεί από το «καλό κορίτσι» της διπλανής πόρτας σε μια ηθοποιό τεράστιου βεληνεκούς που συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους σκηνοθέτες παγκοσμίως.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της πορείας της

1. Η αφετηρία και ο Τρυφό

Αν και ξεκίνησε ως χορεύτρια, η Μπαγιέ ανακάλυψε γρήγορα την κλίση της στην υποκριτική. Ο πρώτος μεγάλος σταθμός ήρθε το 1973, όταν ο Φρανσουά Τρυφό την επέλεξε για την αριστουργηματική ταινία «Αμερικανική Νύχτα» (Day for Night). Η ερμηνεία της ως βοηθός σκηνοθέτη τράβηξε αμέσως την προσοχή της κριτικής.

2. Η κυριαρχία στα Βραβεία César

Η δεκαετία του ’80 ήταν η χρυσή εποχή της. Η Μπαγιέ πέτυχε το απίστευτο κατόρθωμα να κερδίσει τρία συνεχόμενα βραβεία César (1981, 1982, 1983) και ένα τέταρτο αργότερα, το 2006.

1980: Πρώτο César Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Sauve qui peut (la vie).

1982: Η ταινία «Η Επιστροφή του Μαρτίν Γκερ» δίπλα στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ την εκτοξεύει.

1982: Κερδίζει το César Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Η Ισορροπία» (La Balance), όπου άλλαξε πλήρως την εικόνα της υποδυόμενη μια ιερόδουλη.

3. Η προσωπική ζωή και ο Τζόνι Χάλιντεϊ

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η τετραετής σχέση της με τον θρύλο της γαλλικής ροκ, Τζόνι Χάλιντεϊ, την κατέστησε μέρος του απόλυτου “celebrity couple” της Γαλλίας. Μαζί απέκτησαν τη Λόρα Σμετ, η οποία ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της στην υποκριτική.

4. Διεθνής καριέρα και Σπίλμπεργκ

Η Μπαγιέ δεν περιορίστηκε στα γαλλικά σύνορα. Το 2002, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ την επέλεξε για να υποδυθεί τη μητέρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «Πιάσε με αν μπορείς» (Catch Me If You Can), χαρίζοντάς της παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

5. Μια διαχρονική αξία

Μέχρι το τέλος, η Μπαγιέ παρέμεινε ενεργή, επιλέγοντας ρόλους με βάθος, από σκοτεινούς χαρακτήρες μέχρι κωμωδίες. Το 2009 τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά της στον γαλλικό πολιτισμό.

Συνοπτικά: Η Ναταλί Μπαγιέ δεν ήταν απλώς μια ηθοποιός, αλλά μια καλλιτέχνης που μπορούσε να μεταμορφωθεί με την ίδια ευκολία από μια εύθραυστη επαρχιώτισσα σε μια σκληρή γυναίκα του υποκόσμου, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά άνω των 80 ταινιών.