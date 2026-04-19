Είναι μόλις 27 ετών και βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή του ιδεολογικού πολέμου που έχει κηρύξει το κίνημα MAGA («Make America Great Again» -«Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά») στην Ευρώπη.

Αμέσως μετά τη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη φορά στην προεδρία των ΗΠΑ, ο νεαρός Σάμιουελ Σάμσον, υψηλόβαθμος σύμβουλος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, άρχισε να οργώνει την Γηραιά Ήπειρο με στόχο να επιστρέψει η Ευρώπη στον δρόμο του Θεού και των «πραγματικών αξιών». Και η επίτευξη αυτού του στόχου, περνά μέσα από τη σύσφιξη των σχέσεων της Ουάσινγκτον με την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά.

Σε έναν μόλις χρόνο, ο Σάμσον συνάντησε τον Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτη του βρετανικού ακροδεξιού κόμματος Reform, την ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, τον ακροδεξιό Βίκτορ Όρμπαν, μέχρι πρόσφατα, πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, και τους ηγέτες της ακροδεξιάς AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία).

«Η Ευρώπη έχει εκφυλιστεί σε εστία λογοκρισίας του ψηφιακού κόσμου, σε πεδίο μαζικής μετανάστευσης, περιορισμών της θρησκευτικής ελευθερίας και επιθέσεων κατά της δημοκρατίας, ανέφερε ο Σάμσον σε δοκίμιο, στον επίσημο λογαριασμό του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ένα βαθιά θρησκευόμενο και συντηρητικό παιδί

Με μητέρα Φιλιππινέζα και Αμερικανό πατέρα, ο Σάμσον υπήρξε θεοσεβούμενο παιδί. Το 2013, ως πρόεδρος των μαθητών στο καθολικό δημοτικό σχολείο που φοιτούσε, στο Χιούστον, μίλησε για την ανάγκη «πίστης στον Θεό, τον βαθύ σεβασμό στις πνευματικές αξίες και την κοινωνική συνείδηση που οδηγεί στη δράση.

Στο λύκειο, ήταν ήδη γνωστός ως «σκληροπυρηνικός συντηρητικός». Σπούδασε Πολιτική Θεωρία στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, από όπου αποφοίτησε μετ’ επαίνων το 2021. Η εμπειρία του όμως στο πανεπιστήμιο ήταν δυσάρεστη καθώς κατήγγειλε ότι δέχτηκε ρατσιστικές προσβολές και απειλές λόγω των συντηρητικών του απόψεων.

«Δεν μπορώ να πάω στο μάθημα φορώντας μπλούζα με τον Ρέιγκαν και τον Μπους, χωρίς κάποιος να με βρίζει», είχε πει. Στο διάστημα των σπουδών του εργάστηκε, για ένα καλοκαίρι, ως συνεργάτης στο γραφείο του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή του Τέξας Τεντ Κρουζ,

Η Στιγμή της Αμερικής

Ο ακτιβισμός του τον οδήγησε γρήγορα στην Ουάσινγκτον και στον κύκλο του νυν αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Ως γερουσιαστής, ο Βανς ήταν μεταξύ των πρώτων υποστηρικτών του American Moment, («Η στιγμή της Αμερικής»), μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με σκοπό την εξασφάλιση επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην αμερικανική κυβέρνηση, σε νέους συντηρητικούς. Ο Σάμσον εργάστηκε επί σχεδόν τρία χρόνια στην οργάνωση.

Διορισμός στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ηλικία 26 ετών

Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Σάμσον διορίστηκε σύμβουλος στο Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο έχει ιδρυθεί από το Κογκρέσο, το 1977, με στόχο την προώθηση των ελευθεριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Γραφείο έχει αναπτύξει σχέσεις με οργανώσεις που υποστηρίζουν την ελευθερία του Τύπου, τις ελεύθερες εκλογές και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ.

Το Γραφείο των Φυσικών Δικαιωμάτων

Για τον Σάμσον όμως, η συγκεκριμένη υπηρεσία εκπροσωπούσε την ιδεολογία «woke», ενώ δικός του στόχος ήταν να δώσει φωνή στους χριστιανούς και τους συντηρητικούς. Δυσφορούσε ακόμη και με την ονομασία της υπηρεσίας, επειδή περιλάμβανε αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ίδιος επιθυμούσε να την μετονομάσει σε «Γραφείο Φυσικών Δικαιωμάτων».

Κατά τον Σάμσον, η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ριζοσπαστική έκφραση μιας πολιτικής ιδεολογίας που έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. Αντιθέτως, τα «φυσικά δικαιώματα» παραπέμπουν σε κάτι δοσμένο από τον Θεό.

Τα φυσικά δικαιώματα έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σε άρθρο του στο Eureopan Conservative (22/12/2025), ο Σάμσον, αφού αναφέρεται στον Αριστοτέλη, που δίδαξε ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικό ον και ότι η αρετή, δηλαδή η πράξη σύμφωνα με τη φύση μας, οδηγεί στην ευδαιμονία, καταλήγει στο ότι ο χριστιανισμός είναι αυτός που αποκάλυψε πλήρως την ύψιστη φύση του ανθρώπου: ότι είναι πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού. Ο Άγιος Θωμάς Ακινάτης, γράφει ο Σάμσον, συνέθεσε αυτές τις αντιλήψεις, θεμελιώνοντας το φυσικό δίκαιο στη Θεία Λογική. Και καμία κυβέρνηση δε μπορεί να αρνηθεί αυτά τα φυσικά -εκ Θεού ορμώμενα- δικαιώματα.

Με βάση αυτές τις απόψεις, ο νεαρός σύμβουλος, διένειμε στους εργαζόμενους της υπηρεσίας, ένα έγγραφο, με τίτλο «Θεωρία Φυσικών Δικαιωμάτων», στο οποίο υποστήριζε ότι πρέπει «να αποτραπεί η διαστρέβλωση, από πολιτικές ιδεολογίες, του τι είναι και τι δεν είναι φυσικό δικαίωμα». Και επειδή δεν κατάφερε να αλλάξει την ονομασία του Γραφείου διότι αυτή καθορίζεται από το Κογκρέσο, δημιούργησε εντός του, το «Γραφείο Φυσικών Δικαιωμάτων».

Επισκέψεις στην Ευρώπη για να ανατραπεί η πορεία της σήψης

Για τον Σάμσον, η Ευρώπη έχει εξελιχθεί σε υποχείριο της «woke» ιδεολογίας ενώ αξίες όπως ο πατριωτισμός και η εθνική υπερηφάνεια υποβιβάζονται. Θεωρεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης της τεχνολογίας στην ΕΕ, (Digital Services Act) πλήττει την ελευθερία του λόγου, μέσω της προσπάθειας να ρυθμίσει τη δράση των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Περί λογοκρισίας αλλά και περί των εκτρώσεων, ο Σάμσον, συζήτησε στο Λονδίνο, τον Μάρτιο του 2025, με τον Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτη του ακροδεξιού λαϊκιστικού κόμματος Reform. Δύο μήνες αργότερα, στο Παρίσι, ο Σάμσον προσπάθησε να πείσει μια επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι η Μαρίν Λεπέν, ηγέτις της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης που προσβλέπει στη νίκη του κόμματός της στις προεδρικές εκλογές του 2027, διώκεται αδίκως από τη γαλλική Δικαιοσύνη, η οποία την καταδίκασε για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, με απαγόρευση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια. Σε άλλη συνάντηση στο Παρίσι, με μέλη της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», με αφορμή τη ευρωπαϊκή νομοθεσία Digital Services Act, ο Σάμσον «είπε ότι η Γαλλία μετατρέπεται σταδιακά, σε Βόρεια Κορέα».

Στο τελευταίο μεγάλο του ταξίδι στην Ευρώπη, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σάμσον επισκέφθηκε την Αυστρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, όπου εξαπέλυσε τη δριμύτερη επίθεση του κατά της «woke» Ευρώπης.

Οι απόψεις του Σάμσον αποτελούν τμήμα της στρατηγικής για την Εθνική Ασφάλεια (NSS) του προέδρου Tραμπ

Μέχρι το τέλος του 2025, η ιδεολογική επίθεση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, η οποία είχε αρχίσει με την ομιλία του αμερικανού αντιπροέδρου Τζει Ντι Βανς, στη σύνοδο του Μονάχου για την Ασφάλεια τον Φεβρουάριο του 2025, η επιθετική προσέγγιση του Σάμσον σε ζητήματα όπως η ρύθμιση της τεχνολογίας, είχε αρχίσει να αντικατοπτρίζεται στην επίσημη πολιτική των ΗΠΑ -στη στρατηγική για την Eθνική Ασφάλεια (National Securtiy Strategy, NSS, 12/12/2025) του προέδρου Τραμπ.

Το ίδιο διάστημα, σε υπόμνημα που έστειλε στις αμερικανικές πρεσβείες, στην Ευρώπη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανέφερε ότι στόχος του, για την περίοδο 2026–2030, ήταν «η ανασύσταση της πολιτισμικής συμμαχίας» με ευρωπαϊκά κράτη που είχαν «μολυνθεί από το δόγμα της νεοφιλελεύθερης περιόδου μετά τον Ψυχρό Πόλεμο». Σύμφωνα με τους New York Times, με το υπόμνημα, δινόταν εντολή στους αμερικανούς διπλωμάτες να «καταδικάζουν αντιδημοκρατικές ενέργειες που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου ή την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων » και να αντιμετωπίζουν τη μαζική μετανάστευση ως «απειλή για την εθνική συνοχή, την κοινωνική σταθερότητα και τις πολιτισμικές αξίες» στην Ευρώπη.