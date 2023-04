Αισιόδοξα είναι τα νέα για τους δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν από ρουκέτα που έπεσε κοντά σε εκκλησία μετά το τέλος της λειτουργίας της Ανάστασης, στο Σουδάν.

Σύμφωνα με τον επίτιμο Έλληνα πρόξενο της χώρας, Γεράσιμο Παγουλάτο, η ζωή και των δύο δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, ωστόσο νοσηλεύονται σε νοσοκομείο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις για την αφαίρεση των θραυσμάτων από τα πόδια του ενός και από την κοιλιακή χώρα του άλλου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρόξενος ήρθε σε επικοινωνία με τον έναν από τους τραυματίες και ανέφερε πως ο λόγος που ακόμη η προγραμματισμένη επέμβαση δεν έχει γίνει είναι εξαιτίας των μαχών που μαίνονται στους δρόμους του Σουδάν μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών, οι οποίες κάνουν αδύνατη την κυκλοφορία αμάχων.

«Η υγεία τους είναι καλά, βέβαια έχουν και τις αγωνίες τους εάν και πότε θα γίνει η εγχείριση και φυσικά πότε θα τελειώσει ο εμφύλιος που ξεκίνησε από χθες, Σάββατο» δήλωσε ο κ. Γεράσιμος Παγουλάτος.

Ανακοίνωση σχετικά με τις συγκρούσεις στο Σουδάν, που έχουν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άμαχοι εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στο Σουδάν.

Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη εκεί να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για το Σουδάν:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στη χώρα αυτή.

Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη εκεί να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας.

Τουλάχιστον 56 άμαχοι σκοτώθηκαν και ακόμη 595 έχουν τραυματιστεί στις αιματηρές συγκρούσεις που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Σύμφωνα με το Reuters, ο στρατός έπληξε μια βάση που ανήκε στις παραστρατιωτικές δυνάμεις ταχείας υποστήριξης (RSF) της κυβέρνησης στην πόλη Ομντουρμάν, η οποία γειτνιάζει με την πρωτεύουσα Χαρτούμ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες αργά το Σάββατο (15/04).

Ο στρατός και η πανίσχυρη δύναμη ταχείας υποστήριξης (RSF), η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, αριθμεί 100.000 μέλη, ανταγωνίζονται για την εξουσία, καθώς οι πολιτικές παρατάξεις διαπραγματεύονται τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αυτόπτης μάρτυρας άκουσε τον ήχο πυρών βαρέως πυροβολικού σε όλο το Χαρτούμ, το Ομντουρμάν και το κοντινό Μπαχρί, ενώ ακούστηκαν επίσης πυροβολισμοί στην πόλη Πορτ Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου δεν είχαν αναφερθεί νωρίτερα μάχες.

📹📹📹 📹

A military coup attempt takes place in #Sudan

Sudan’s international airport stopped receiving flights amid clashes between the Rapid Reaction Forces and the army. pic.twitter.com/Wv2G86MJ1s

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) April 15, 2023