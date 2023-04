Το Twitter αφαίρεσε την μπλε ένδειξη επαλήθευσης από το επίσημο προφίλ των New York Times, έπειτα από άρνηση του ειδησεογραφικού οργανισμού να εγγραφεί στο νέο σύστημα επαλήθευσης επί πληρωμή του Έλον Μασκ.

Σήμερα, Κυριακή 2 Απριλίου, το προφίλ των New York Times στο Twitter έδειξε ότι δεν έφερε πλέον το μπλε τικ, το οποίο ήταν ένας τρόπος ταυτοποίησης ενός χρήστη – συνήθως κάποιου διάσημου προσώπου ή ενός μεγάλου οργανισμού με επιρροή. Επιπλέον, το μικρό αλλά σημαντικό για τον έλεγχο της διάδοσης ψευδών ειδήσεων μπλε τικ, δεν φαίνεται να έχει αντικατασταθεί με το χρυσό τικ που έχει αρχίσει να εφαρμόζει το Twitter για τους «θεσμικούς οργανισμούς».

Οι αλλαγές του Έλον Μασκ στο σύστημα επαλήθευσης του Twitter έχουν επικριθεί εκτενώς, καθώς αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να ανθίσει η παραπληροφόρηση στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες του Twitter, οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα νέο χρυσό τικ, ενώ οι ιδιώτες πρέπει να πληρώσουν για μια συνδρομή Twitter Blue, η οποία κοστίζει 11 λίρες ή 12,5 ευρώ το μήνα για μια επιλογή νέων εργαλείων, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να δημοδιεύουν μεγαλύτερα tweets, τους δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις αναρτήσεις τους, τους παρέχει μεγαλύτερη βαρύτητα στον αλγόριθμο ιεράρχησης και έναν από αυτά τα επίμαχα πια μπλε τικ.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023