Ένα φιλάκι είναι λίγο. Πολύ λίγο. Όμως, για ένα ζευγάρι που μπορεί να το χωρίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, υπάρχουν στιγμές που ένα φιλί μένει ανεκπλήρωτη ανάγκη για οικειότητα. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει τώρα μια νεοφυής κινεζική επιχείρηση, η οποία έχει εφεύρει μια μηχανή φιλιού που μεταδίδει φιλιά μεταξύ μεγάλων αποστάσεων. Η εν λόγω μηχανή λειτουργεί ως εξής: συλλέγει δεδομένα μέσω αισθητήρων κίνησης από τον ένα χρήστη και τα μεταδίδει στον άλλον, όπου κι αν βρίσκεται.

Η μηχανή MUA – που πήρε το όνομά της από τον ήχο που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι όταν δίνουν ένα φιλί – αναπαριστά ένα ζευγάρι χείλη. Κατασκευασμένο από πυρίτιο, αυτό το ζευγάρι χείλη καταγράφει και αναπαράγει τον ήχο του φιλιού, ενώ θερμαίνεται κι ελαφρώς, καθιστώντας την εμπειρία πιο αυθεντική.

5. In 2011, researchers at Tokyo’s University of Electro-Communications came out with a «Kiss Transmission Machine».

In 2016, Malaysia’s Imagineering Institute invented the «Kissinger».

