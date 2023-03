Ο υποψήφιος για Tony Award και βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Ντάνι ΝτεΒίτο θα επιστρέψει στο Μπρόντγουεϊ στο πλαίσιο της σεζόν 2023-2024 της Roundabout Theatre Company. Ο Ντάνι ΝτεΒίτο θα εμφανιστεί στο πλευρό της πραγματικής του κόρης, Λούσι ΝτεΒίτο, στην παράσταση «I Need That», μια νέα κωμωδία της φιναλίστ του βραβείου Πούλιτζερ θεατρικής συγγραφέως Τερέζα Ρέμπεκ.

Ο επίσης υποψήφιος για Tony Μορίτζ φον Στουέλπναγκελ θα σκηνοθετήσει το έργο, το οποίο θα ανέβει στο American Airlines Theatre τον Οκτώβριο. Εκτός από τον Ντάνι ΝτεΒίτο και τη Λούσι ΝτεΒίτο, στην παράσταση θα πρωταγωνιστήσει επίσης ο Ρέιμοντ Άντονι Τόμας.

Danny DeVito to Star in ‘I Need That’ on Broadway in October https://t.co/6NQ958ZPAw

— The Hollywood Reporter (@THR) March 21, 2023