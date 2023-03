Ειρωνικά σχολίασε την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Μάλιστα, το παρομοίασε με χαρτί τουαλέτας.

Πιο συγκεκριμένα, σε tweet του ο Μεντβέντεφ αναφέρει: «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πού θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το χαρτί», με την εν λόγω δημοσίευση να καταλήγει με ένα εικονίδιο χαρτιού υγείας.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023